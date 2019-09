On savait que Xiaomi s’intéressait au capteur photo 108 MP de Samsung et qu’il était prévu pour le géant chinois de l’utiliser dans ses smartphones. Ce ne serait pas un, mais quatre téléphones qui seraient prévus.

Il y a moins d’un mois, Samsung s’est associé à Xiaomi pour présenter le tout premier capteur photo pour smartphone de 108 mégapixels.

Construit par le Coréen, on savait qu’il serait disponible sur des smartphones de la marque chinoise, mais rien n’avait été précisé sur eux à part quelques rumeurs sur le Mi Mix 4. Selon XDA Developers, au moins 4 appareils sont en développement ou proches d’une sortie.

Des noms de code, mais pas de Mi Mix 4 ?

Pour en venir à la théorie que 4 smartphones seraient en préparation, XDA est allé creuser dans le code de l’application Mi Galerie, présente nativement sur les appareils de la marque et sur son interface MIUI. Ainsi, la compatibilité avec les clichés en 108 MP a été ajoutée, mais uniquement pour 4 produits.

« Tucana », « draco », « umi » et « cmi » sont les noms de code utilisés ici par Xiaomi et ils n’ont jamais été aperçus auparavant. Ces smartphones ne sont donc pas encore sortis officiellement et pourraient même être dispersés entre la gamme Xiaomi classique et la gamme Redmi.

Les premières rumeurs venaient à penser que le futur Mi Mix 4 serait le premier à profiter de ce capteur, mais selon XDA, aucun de ces 4 noms de codes ne lui correspondrait. Reste donc à voir si la rumeur du Mi Mix était fausse ou si Xiaomi a tout simplement d’autres terminaux en stock avec ce capteur.

Ce capteur ne prendra pas littéralement des photos en 108 MP, mais en 27 MP. Grâce à la technologie de Pixel Binning, 4 pixels seront regroupés en un pour offrir ainsi une meilleure luminosité et un risque diminué de bruit sur nos clichés. À noter également que ce capteur pourra tourner des vidéos en 6K 30 fps, il faudra juste que le SoC du smartphone puisse encoder dans ce format !

On ne sait pas à quel stade de développement sont ces smartphones, ni même si ces smartphones sortiront un jour. Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes.