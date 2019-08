En fin d’année, Xiaomi a désormais l’habitude de proposer un nouvel appareil pour sa gamme la plus premium : les Mi Mix. Le Xiaomi Mi Mix 4 commence à apparaître en rumeur, et serait un monstre de photo et de puissance.

La fin d’année approche déjà sur les annonces de smartphone, démarrée comme toujours par l’annonce du dernier Galaxy Note 10 de Samsung. Nous attendons son rival principal, le Huawei Mate 30 Pro, ainsi que la distinguée concurrence avec les prochains iPhone.

Un autre acteur s’anime cependant sur la fin d’année : Xiaomi. Avec la gamme Mi Mix, le constructeur chinois se veut être créateur de tendance sur le marché premium. Après un Xiaomi Mi Mix 3 à slider, le Mi Mix 4 se prépare doucement et apparaît de plus en plus en rumeurs.

Cette fois-ci, c’est le site MyDrivers qui nous parle du futur appareil. D’une source Weibo, que l’on prendra avec des pincettes, le site avance les premières informations sur la configuration et le design du téléphone.

Fiche technique potentielle du Xiaomi Mi Mix 4

Ainsi, le Xiaomi Mi Mix 4 aurait un écran en définition Quad HD et s’équiperait du dernier Snapdragon 855+ couplé à 12 Go de RAM. De plus, il supporterait un espace de stockage jusqu’à 1 To, en UFS 3.0 — comme le OnePlus 7 Pro — pour une rapidité accrue.

Concernant la batterie, ce dernier profiterait de 4 500 mAh et serait bien compatible avec la recharge sans fil inversée comme d’autres sources l’indiquaient auparavant. La recharge rapide filaire serait elle à 30W.

Sur la photo, il profiterait bien d’un capteur principal de 108 mégapixels, qu’il couplerait à un capteur de 16 mégapixels avec objectif ultra grand-angle et un troisième appareil photo de 12 mégapixels offrant un zoom périscopique à la manière des Huawei P30 Pro. Dans les menus détails, il supporterait évidemment le NFC et ferait revenir la prise jack disparue.

Enfin, sur le design, la source indique que le Mi Mix 4 utiliserait une nouvelle fois un corps en céramique. Avec le rendu basse qualité offert, il semblerait que le téléphone continuerait sur la lancée du Mi Mix 3 en proposant un slider, à moins qu’une caméra motorisée ne se cache sur le haut de l’appareil.

On le rappelle : tout ceci est vraiment à prendre avec des pincettes, puisque la confiance à apporter à la source originale ne peut être estimée pour le moment. Précision faite, il faut toutefois dire que tous ces éléments ne paraissent pas inatteignables pour la marque et son appareil le plus premium.