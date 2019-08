Le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait se doter d’une fonctionnalité de recharge sans fil inversée. C’est en tout cas ce que semblent indiquer des preuves trouvées dans MIUI.

Mais pour plus de clarté, une explication s’impose. Un membre du forum de XDA Developers réputé dans la communauté pour ses bonnes informations a en effet trouvé des indices dans de récentes bêtas de MIUI pointant vers l’implémentation de cette option sur un futur produit et donc vraisemblablement sur le Mi Mix 4, qui est le prochain flagship majeur attendu du côté de Xiaomi et on voit bien le constructeur introduire cette nouveauté sur un terminal haut de gamme.

Sur les traces de Huawei et Samsung

Le code mis en lumière livre même une description de la fonctionnalité en précisant que les utilisateurs pourront utiliser leur « téléphone pour recharger d’autres appareils de manière sans fil ». Il est même indiqué que la fonctionnalité est « automatiquement interrompue si la charge ne démarre pas au bout de 90 secondes ». Le but est évidemment d’éviter de perdre bêtement de la batterie.

La charge sans fil inversée a été popularisée par le Huawei Mate 20 Pro et on la retrouve sur le P30 Pro. Entre-temps, le Samsung Galaxy S10 a aussi adopté cette option. Chez Xiaomi, il faut encore connaître la puissance de la recharge proposée. Quant au Mi Mix 4, on sait déjà qu’il faut s’attendre à une charge sans fil classique nettement améliorée.