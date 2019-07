Pour l’heure, Xiaomi ne propose qu’un seul smartphone compatible 5G, une déclinaison du Xiaomi Mi Mix 3. Néanmoins, le constructeur chinois s’apprête à lancer un second appareil. Il pourrait bien s’agir du Xiaomi Mi Mix 4.

Comme de nombreux constructeurs, Xiaomi a préféré prendre les devants sur la 5G. Le groupe chinois a en effet présenté lors du MWC en février dernier le Xiaomi Mi Mix 3 5G, une déclinaison de son smartphone à slider dont l’intérêt est d’être compatible avec la nouvelle norme de réseau mobile. Il ne s’agirait cependant pas du seul appareil prévu par Xiaomi.

En effet, comme l’a remarqué le site chinois My Drivers, un appareil Xiaomi a récemment été certifié par le ministère chinois de l’Industrie et de l’information. Présenté sous le petit nom de M1908F1XE, l’appareil a vu sa fiche être mise en ligne ce lundi. On peut y voir que le smartphone sera compatible avec les réseaux GSM, TD-SCDMA, WCDMA, TD-LTE, LTE, WLAN, FDD, mais aussi et surtout 5G.

Une sortie attendue en août

Si le nom de M1908F1XE peut paraître abscons, il faut se rappeler que le Xiaomi Mi Mix 3 était connu sous le nom de M1810E5A. Or, le smartphone avait été présenté le 25 octobre, soit en 10/18. Il en allait de même pour le Xiaomi Mi 9 — ou M1902F1G — présenté officiellement le 20 février, en « 02/19 ». Il se pourrait donc qu’on en sache plus sur le Xiaomi M1908F1XE dans le courant du mois d’août prochain.

Xiaomi a déjà annoncé qu’un second smartphone 4G était attendu pour le second semestre, après le Mi Mix 3 5G. Compte tenu du fait que le Mi Mix 4 est bien attendu à cette période et qu’il s’agit du haut de gamme du constructeur, cela laisse peu de place au doute quant au fait que le M1908F1XE soit bien le Xiaomi Mi Mix 4.

Pour l’heure, les rumeurs autour du Xiaomi Mi Mix 4 sont encore assez fines. Tout juste sait-on qu’il disposera d’une charge sans fil plus rapide que celle du Xiaomi Mi 9. Par ailleurs, avec l’arrivée du Snapdragon 855 Plus, on peut s’attendre à ce que le nouveau smartphone du constructeur chinois en soit lui aussi équipé. Il faudra cependant attendre encore quelques semaines pour en être certain.