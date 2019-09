Le Xiaomi Mi 9 Lite vient d’être officiellement présenté en France. Voici les caractéristiques du smartphone ainsi que son prix et sa disponibilité dans l’Hexagone.

On s’y attendait et maintenant c’est fait : le Xiaomi Mi 9 Lite est officialisé en France. Il s’agit là de la version européenne du Xiaomi CC9 déjà connu et présenté quelque temps auparavant en Chine.

Au programme : un smartphone milieu de gamme avec un écran AMOED, une petite encoche en forme de goutte d’eau sur le front et un triple appareil photo au dos.

Caractéristiques

Voici les caractéristiques à retenir :

écran AMOLED de 6,39 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels (Full HD+)

Snapdragon 710

6 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage

triple appareil photo arrière : capteur principal de 48 mégapixels ultra grand-angle de 8 mégapixels capteur de profondeur de 2 mégapixels

appareil photo frontal de 32 mégapixels

batterie de 4030 mAh

lecteur d’empreintes sous l’écran

NFC

prise jack

USB-C

Bluetooth 5

On notera au passage que le Xiaomi Mi 9 Lite sera livré avec un chargeur de 18W et que la bande de fréquence 4G B28 (700 MHz) est prise en charge par le smartphone.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi 9 Lite sera disponible dès le 23 septembre en France au prix conseillé de 299 euros pour le modèle doté de 64 Go de stockage. Pour profiter de la version 128 Go, il faudra débourser 329 euros. Trois coloris sont proposés : blanc nacré, noir et bleu.

Enfin, Xiaomi met en avant une promotion sur CDiscount où le Xiaomi Mi 9 Lite de 64 Go sera disponible à 269 euros en vente flash les lundis et jeudis entre 17 et 19 heures.