Décidément, Xiaomi n’en a toujours pas fini avec ses déclinaisons du Mi 9. Le constructeur chinois a annoncé ce lundi le Xiaomi Mi 9 Lite, un smartphone milieu de gamme qui a de quoi faire de l’œil au haut de gamme. Voici notre prise en main pour vous livrer nos premières impressions.

Ça fait désormais près de sept mois que Xiaomi a officialisé l’arrivée en France de son dernier smartphone haut de gamme, le Xiaomi Mi 9. Depuis, le smartphone a connu moult déclinaisons, qu’il s’agisse du Xiaomi Mi 9 SE, du Xiaomi Mi 9T ou du Xiaomi Mi 9T Pro.

Mais début juillet, la firme chinoise est allée plus loin encore sur son marché local en présentant deux autres smartphones qui n’ont a priori rien à voir avec la gamme Mi 9 : les Xiaomi CC9e et Xiaomi CC9. Le premier a eu droit à une version européenne sous le programme Android One en devenant le Xiaomi Mi A3, tandis que le second est finalement officialisé en France sous le nom de Xiaomi Mi 9 Lite.

Notre prise en main vidéo du Xiaomi Mi 9 Lite

Un design similaire à celui du Mi 9

Et de prime abord, c’est vrai que le Xiaomi Mi 9 Lite a quelques liens de parenté avec le Xiaomi Mi 9. Au dos, on va ainsi retrouver un verre Gorilla GlasS 5 et des éléments semblables au Mi 9, à commencer par l’orientation du module photo. Parce que oui, le Xiaomi Mi 9 Lite propose plusieurs appareils photo à l’arrière :

Un appareil grand-angle capteur principal IMX582 de 48 mégapixels

Un appareil ultra grand-angle avec capteur de 8 mégapixels

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels

Toujours au dos, le Xiaomi Mi 9 Lite propose des reflets ondulants en forme de S qui ne sont pas sans rappeler ceux des smartphones de OnePlus, mais avec davantage d’effets lumineux. On notera également que Xiaomi a revu sa marque et intègre désormais l’ensemble du logo Xiaomi et non plus le seul « Mi ». Le logo, positionné en bas à gauche, sert également de LED de notification et s’illumine d’une couleur différente en fonction de la notification reçue. On regrettera néanmoins que la luminosité de la notification soit un poil faible.

En façade, le Xiaomi Mi 9 Lite propose un format très classique. L’écran de 6,39 pouces offre une technologie OLED avec une définition de 2340×1080 pixels. De quoi proposer une résolution de 403 pixels par pouce assez confortable de prime abord.

Dans l’ensemble, que ce soit au niveau des finitions, des connectiques — USB et prise jack 3,5 mm — ou de l’écran, le Xiaomi Mi 9 Lite inspire plutôt confiance. Reste encore à tester les performances du Snapdragon 710, sa qualité photo — notamment en selfie avec le capteur 32 mégapixels — mais le smartphone inspire le respect. Du moins si l’on oublie les Xiaomi Mi 9 SE et Xiaomi Mi 9T, tous deux proposés à un tarif plus ou moins proche et avec des caractéristiques assez similaires.

Prix et date de sortie

Le Xiaomi Mi 9 Lite sera disponible à partir du 23 septembre. Il sera lancé au prix de 299 euros en version 6/64 Go et à 329 euros pour le modèle 6/128 Go. Le smartphone sera décliné en trois coloris : blanc, noir ou bleu.

Par ailleurs, le Mi 9 Lite en version 6/64 Go sera proposé à 269 euros sur le site de Cdiscount le lundi et le jeudi, entre 17 et 19h.

