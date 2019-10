Xiaomi commence à livrer quelques informations sur son futur Redmi K30. Le constructeur a annoncé non seulement qu'il sera compatible 5G SA et NSA, mais aussi qu'il arborera un écran doublement poinçonné.

En mai dernier, Xiaomi dévoilait les Redmi K20 et K20 Pro, les nouveaux porte-étendards de sa marque Redmi. Les deux appareils avaient la particularité de proposer des caractéristiques hauts de gamme pour un prix particulièrement attractif de moins de 500 euros.

Si Xiaomi les a finalement rebaptisés Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro lors de leur arrivée en France, la marque chinoise continue à développer la gamme K en Chine. Ce lundi, l’un des responsables de la marque Redmi a annoncé sur Weibo certaines des caractéristiques du prochain modèle, le Redmi K30.

Sur le réseau social chinois, Lu Weibing a ainsi dévoilé que le Redmi K30 sera le premier smartphone de la marque Redmi à être compatible avec la 5G. Il sera ainsi compatible non seulement avec la 5G standalone (SA) mais aussi la 5G non standalone (NSA).

Un écran percé comme sur le Samsung Galaxy S10+

Par ailleurs, le cadre de Xiaomi a également dévoilé une partie du design du smartphone : l’angle supérieur droit de l’écran. On peut y découvrir une dalle perforée pour intégrer deux appareils photo pour les selfies. Un choix de design qui rappelle fortement celui du Samsung Galaxy S10+. De son côté, Honor pourrait également adopter un format similaire pour son futur View 30.

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi présentera officiellement son Redmi K30. Si la marque commence d’ores et déjà à livrer quelques informations à son sujet, on imagine que l’appareil sortira plus tôt que le Redmi K20, présenté en mai dernier.