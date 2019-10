La version chinoise du Xiaomi Mi Note 10 va être équipé d'une batterie de 5260 mAh compatible avec une charge rapide de 30W. Tout porte à croire que le modèle international y aura également droit.

Le Xiaomi Mi Note 10 est pressenti comme étant la version internationale du Mi CC9 Pro qui va être présenté en Chine le 5 novembre prochain. Ainsi, dès que l’on voit des informations sur le second, on en apprend, de facto, davantage sur le premier.

Or, les dernières nouvelles concernant le Mi CC9 Pro sont plutôt alléchantes. Xiaomi a en effet posté une image publicitaire sur son compte Weibo vantant les mérites de son futur smartphone. On apprend ainsi que l’appareil va se doter d’une batterie à l’impressionnante capacité de 5260 mAh. En outre, celle-ci serait compatible avec une charge rapide à 30W.

En toute logique, le Xiaomi Mi Note 10 devrait profiter du même accumulateur. Il y a ainsi fort à parier que l’autonomie du produit sera l’un des arguments phares de la marque au moment de la commercialisation.

Dans un autre post, Xiaomi vante les mérites du confort de la prise en main offerte par le Mi CC9 Pro alias Mi Note 10, et dans une troisième publication, c’est l’incurvation de l’écran qui est mis à l’honneur.

Le 14 novembre en Europe ?

On notera au passage que Xiaomi Pologne commence déjà à teaser le Mi Note 10 et laisse entendre qu’une sortie serait prévue le 14 novembre. S’agit-il d’une date valable pour l’ensemble de l’Europe ou peut-on supposer que la France accueillera le smartphone un peu plus tôt ou plus tard ?

Pour le moment, nous n’avons pas réponse à cette question. Enfin, rappelons que le capteur photo de 108 mégapixels est l’un des éléments les plus attendus sur ce Xiaomi Mi Note 10. Son zoom x10 est particulièrement mis en lumière et on a même pu voir le zoom x50 en action.