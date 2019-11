Le Xiaomi Redmi K30 ne cesse plus d’apparaître en fuite. Des photos d’un appareil de test confirment une partie de la fiche technique découverte dans le code de MIUI 11.

Les Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro ont été parmi les appareils les plus plébiscités en 2019, et à raison : leur fiche technique résolument haut de gamme était contenue dans un prix très accessible. En Chine, ces derniers n’étaient autres que les Redmi K20 et K20 Pro.

La succession approche ! Le Redmi K30 a commencé à apparaître en teaser officiel de la marque et en quelques fuites sur ses capacités techniques. Aujourd’hui, XDA Developers nous permet de confirmer quelques informations.

Le Redmi K30 confirme sa fiche technique en photo

Le site a en effet repéré des photos postées sur les réseaux sociaux chinois d’un Redmi K30 dans une coque généralement utilisée pour camoufler un appareil à venir. Sur celles-ci, on ne peut donc pas vraiment apprécier le design du prochain appareil de la gamme… mais nous pouvons tout de même confirmer quelques informations techniques.

On peut en effet voir que ce dernier serait bien équipé d’un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz, puisque l’option apparaît bien directement sur le smartphone et sa version de MIUI. Un petit coup d’AIDA64 nous montre que cet écran serait en définition Full HD. Enfin, la même application nous dévoile la présence d’un Adreno 618 au sein de l’appareil. Il s’agit ici de la puce GPU intégrée aux Snapdragon 730 et Snapdragon 730G, confirmant ainsi le choix de SoC de Xiaomi pour sa prochaine génération.

Redmi K30 Pro à venir

Il s’agirait ici du Redmi K30, qui profite d’ailleurs de 64 Go de stockage dans cette version. Il y a cependant fort à parier qu’une version Pro arrive, et intègre directement le Snapdragon 865.

Il n’est pas vraiment difficile de l’établir, puisque cette prochaine génération semble suivre la même logique que l’actuel. Le Xiaomi Mi 9T (Redmi K20 donc) s’équipe déjà du Snapdragon 730, quand le Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) possède le Snapdragon 855. Il est également dit que le Redmi K30 profitera de la 5G, ce qui devrait concerner à coup sûr la variante Pro.

Si ces fiches techniques sont déjà alléchantes, reste à voir quel design adopteront ces deux smartphones.