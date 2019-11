Xiaomi vient de présenter une perceuse qui se charge via USB-C.

Si vous n’avez pas fait un tour dans un Mi Store, vous n’avez certainement pas remarqué que Xiaomi n’était pas seulement un vendeur de smartphones, de bracelets et de box TV. Ceux que l’on trouve en France sont déjà bien fournis, mais en Chine, les Mi Store sont devenus des institutions à l’image d’Ikea. On y trouve de tout.

Dernier produit annoncé : une perceuse nommée Akku Ancool dont le financement est assurée par la propre plate-forme de crowdfunding de Xiaomi, Youpin. C’est toujours assez impressionnant de voir comment Xiaomi arrive à rendre cool une perceuse basique qui propose deux modes (basse vitesse à 360 tr/min et haute vitesse à 850 tr/min). Les visuels sont travaillés et Xiaomi n’hésite pas à agrémenter la fiche produit d’explications techniques. En réalité, c’est une perceuse qui ne devrait pas beaucoup vous aider… peut-être à monter quelques meubles Ikea.

Ce qui est cool est son design minimaliste avec une conception à partir de matériaux écologiques, et vous pouvez charger l’appareil via n’importe quel port USB, même à partir d’une batterie portable. D’ailleurs, l’appareil dispose d’un connecteur USB-C. Son prix est environ de 25 euros. Nous ne savons pas s’il sera possible d’acheter ce produit en France, mais tout est envisageable chez Xiaomi.