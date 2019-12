Xiaomi fait l’objet d’une réorganisation. Le président Lei Jun laisse sa place à Lu Weibing, actuellement en charge des Redmi.

Lei Jun est le visage de Xiaomi. L’homme de 49 ans a cofondé la célèbre marque de smartphone en 2010, et sous sa direction, elle est devenue une marque internationale, la quatrième du secteur en Europe. Pour autant, tout n’est pas rose dans les résultats de Xiaomi, et la marque a vu ses parts de marché reculer de 13,1% à 9% en Chine d’après le cabinet d’analyse Canalys. Un résultat qui pousse Xiaomi à changer de stratégie en Chine.

Xiaomi doit maintenant débuter un nouveau chapitre de son histoire avec le passage à la 5G et les investissements dans l’IoT, et il se fera avec un nouveau président en Chine. Dans une lettre envoyée en interne, et relayée par The Next Web, Lei Jun explique qu’une réorganisation est nécessaire pour maintenir le dynamisme de l’entreprise. En tout, ce sont 7 haut cadre de Xiaomi qui changent de position dans l’entreprise. Cette réorganisation passe notamment par son départ de la direction de Xiaomi en Chine.

Le patron de Redmi remplace celui de Xiaomi

C’est Lu Weibing, en charge de la marque Redmi, qui remplace Lei Jun à cette direction. Ce n’est pas surprenant, la marque Redmi est l’une des plus grandes réussites de Xiaomi, en particulier depuis la sortie du Redmi Note 5, et plus récemment avec les excellents Redmi Note 7 et Redmi Note 8 Pro.

Xiaomi s’apprête justement à dévoiler un nouveau fleuron pour la gamme Redmi avec le K30, le premier appareil sous cette marque à être compatible avec la 5G.

Ce n’est pas le seul changement au sein de Xiaomi. Zhou Capital, le Chief Financial Officer, devient président des activités internationales de Xiaomi. Li Wanqiang, en charge du marketing et de l’image de marque, a tout simplement quitter l’entreprise. Enfin, Lin Bin passe de président à vice-président dans l’organigramme du groupe.

Reste désormais à découvrir si Lu Weibing insufflera une nouvelle direction à Xiaomi. Un changement à la direction dans le pays qui a vu naitre la marque, peut évidemment avoir de grandes répercussions sur la stratégie d’un groupe.