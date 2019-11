Xiaomi va bientôt dévoiler son premier Redmi 5G. Il serait équipé d’un écran 120 Hz et d’une caméra 60 mégapixels.

Dans l’écosystème d’appareils Xiaomi, la marque Redmi prend de plus en plus de places du fait de sa popularité avec des produits très réussis comme les Redmi Note 8T et Redmi Note 8 Pro.

En Chine, la marque Redmi a carrément commencé à prendre son indépendance, et propose désormais des fleurons comme le Redmi K20, que l’on connait en France sous le nom Xiaomi Mi 9 T.

La marque s’apprête désormais à dévoiler le Redmi K30, son premier smartphone 5G.

Date de présentation dévoilée

Le patron de la marque Redmi Lu Weibing a justement dévoilé sur Weibo la date de présentation du Redmi K30.

On sait désormais que le Redmi K30 5G sera présenté le 10 décembre, dans quelques jours seulement.

Capteur 60 MP et écran 120 Hz

En plus d’intégrer la 5G, le Redmi K30 serait le premier smartphone de Xiaomi à intégrer un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

C’est une nouvelle tendance du marché, que l’on a vu sur le Pixel 4 et le OnePlus 7T Pro récemment, et qui permet d’améliorer la fluidité de l’expérience utilisateur.

D’après les rumeurs, le Redmi K30 serait également équipé d’un SoC Snapdragon 730G, d’un lecteur d’empreinte sur la tranche, et d’un appareil photo de 60 mégapixels.

Reste à savoir si ce smartphone sortira en France, ou si la marque préférera attendre encore quelques mois, le temps que les premiers réseaux 5G soient disponibles en France.