Xiaomi réagit au problème avec Google Home et corrige la faille de sécurité

Xiaomi explique officiellement pourquoi son écosystème ne fonctionne plus sur les appareils Google Home, présente ses excuses et promet de régler le souci à sa racine. Rappelons que cela intervient après que des utilisateurs se sont rendu compte qu'ils pouvaient voir l'intérieur des maisons d'autres personnes via les caméras de sécurité de la marque chinoise.

Comme nous vous l’expliquions ce matin, l’écosystème de Xiaomi ne fonctionnait plus sur les appareils Google Home. Pour cause, des utilisateurs de caméra de sécurité de la marque chinoise avaient accès à des flux vidéo montrant les maisons d’autres personnes.

Pour limiter les dégâts en termes de respect de la vie privée, Google et Xiaomi ont rapidement bloqué l’accès aux appareils connectés de l’écosystème de Xiaomi depuis les produits de Google afin de se donner le temps de trouver un correctif à ce bug sévère.

Justement, ce fameux correctif semble être sur le point de se déployer. Un porte-parole de Xiaomi nous a effet présenté les excuses de la marque ainsi que ses explications.

Xiaomi a toujours donné la priorité à la confidentialité et à la sécurité de l’information de ses utilisateurs. Nous sommes conscients qu’il y a eu un problème de réception des vidéos lors de la connexion des Mi Home Security Camera Basic 1080p sur le Google Nest Hub. Nous nous excusons pour les inconvénients causés à nos utilisateurs.

Correctif et enquête interne

« Notre équipe a depuis agi immédiatement pour résoudre le problème et il est maintenant réglé. Après enquête, nous avons découvert que le souci était causé par une mise à jour du cache le 26 décembre 2019, conçu pour améliorer la qualité du flux vidéo », explique en outre Xiaomi.

L’entreprise chinoise tient à souligner le fait que ce souci ne s’est manifesté que lorsque des conditions très rares étaient réunies. « Dans le cas présent, cela s’est produit lorsque l’intégration de la Mi Home Security Camera Basic 1080p dans un Google Nest Hub avec écran d’affichage se faisait via de mauvaises conditions réseau ».

La firme ajoute en outre que 1044 utilisateurs très précisément sont concernés par ce genre d’intégrations et seule une petite partie d’entre eux souffrant de très mauvaises conditions réseau « sont susceptibles d’être affectés ».

Plus jamais, c’est promis

Enfin, Xiaomi rappelle que c’est grâce à sa collaboration avec Google que le souci a été réglé. Cependant, le service est toujours suspendu « jusqu’à ce que la racine du problème soit corrigée, afin de s’assurer que cela ne se reproduise plus ». Cela laisse entendre que le correctif apporté pour le moment agit en surface et uniquement sur ce bug précis, faisant ainsi plus office de pansement que de remède.

Les explications de Xiaomi gagneraient à être plus détaillées, surtout toute la partie concernant les mauvaises conditions réseau. Au moins le problème est bien pris au sérieux et un retour à la normale peut être espéré sous peu. La marque précise par ailleurs que si la caméra est reliée directement à son application Mi Home, le souci ne survient pas.