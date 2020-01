Pourquoi l’écosystème Xiaomi ne fonctionne plus sur Google Home

Depuis le 2 janvier 2020, il n'est plus possible de faire fonctionner un produit Xiaomi dans Google Home (Google Assistant). Un problème de sécurité majeur semble avoir été découvert par un utilisateur.

Tout a commencé sur Reddit, un utilisateur a partagé sa trouvaille : via son Google Nest Home Max, il était capable de se connecter à une caméra de sécurité Xiaomi. Le problème, c’est que ce n’était pas nécessairement la sienne. Le système se connecte automatiquement à des caméras de sécurité d’autres utilisateurs.

Google et Xiaomi ont réagi rapidement en bloquant les services de connexion entre les objets connectés de l’écosystème Mi et le service Google. Malheureusement pour les utilisateurs Xiaomi par mesure de précaution, tous les produits de la marque sont coupés sur Google Home, y compris les ampoules Yeelight ou encore les robots aspirateurs Roborock. Google et Xiaomi ont annoncé travailler sur le sujet, on ne sait pas pour le moment si la vidéo postée sur Reddit est un hoax ou un vrai problème de sécurité.