Xiaomi : une caméra pop-up avec sept capteurs arrière et avant décrite dans un brevet

Dans un brevet, Xiaomi imagine un smartphone doté d'un appareil photo intégré dans un système pop-up avec cinq capteurs à l'arrière et deux capteurs à l'avant.

Le système de caméra pop-up permet d’intégrer un appareil photo frontal sur un smartphone sans avoir à sacrifier une partie de la zone d’affichage avec un poinçon ou une encoche. Dans un brevet accordé en Chine par l’Administration nationale de la propriété intellectuelle (CNIPA), Xiaomi imagine reprendre ce système motorisé pour l’exploiter à la fois sur les selfies et sur les clichés traditionnels.

Le document, repéré par Shot Bytes, montre en effet un smartphone avec un module pop-up rectangulaire assez large disposant de deux capteurs à l’avant et de cinq à l’arrière.

Rappelons que Xiaomi commercialise déjà un smartphone avec cinq capteurs photo arrière : le Mi Note 10.

Puisqu’il ne s’agit que d’un brevet, les schémas que l’on peut y apercevoir n’ont pas vocation à prendre en compte les contraintes techniques auxquelles serait soumise une telle intégration. Or on imagine que sept capteurs au total nécessiteraient une épaisseur plus importante pour tenir dans le même module.

Le brevet montre d’autres déclinaisons avec moins de capteurs à l’arrière. Cela prouve bien qu’il ne s’agit que d’un concept avec aucune preuve pointant vers une éventuelle commercialisation d’un produit fini. Récemment, un autre brevet de Xiaomi a fait parler de lui, mais il concernait un design à écran enroulant.

Concernant les caméras pop-up, rappelons qu’il existe déjà un smartphone avec un double appareil photo intégré dans un tel système. De son côté, Oppo a imaginé — également dans un brevet — un mécanisme sortant par le côté du téléphone.