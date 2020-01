Oppo imagine une caméra pop-up sur le côté du smartphone, parce que pourquoi pas

Dans un brevet, Oppo décrit un smartphone dont la caméra pop-up est positionnée sur le côté. Une idée assez incongrue, il faut l'avouer.

Au fil des années, éviter la disgracieuse encoche sur le front de leur smartphone est devenu une affaire de style pour les constructeurs. D’aucuns affinent le notch pour en faire une goutte d’eau, d’autres optent pour un poinçon plus ou moins discret et certains choisissent de cacher l’appareil photo frontal pour ne la faire apparaître, à l’aide d’un système motorisé, que lorsqu’elle sollicitée. On parle alors souvent de « caméra pop-up » et jusqu’ici on avait l’habitude de la voir sur la tranche supérieure du produit.

Or, Oppo, dans un brevet accordé par l’Administration nationale de la propriété intellectuelle en Chine et repéré par le site TigerMobiles, a imaginé un smartphone avec une caméra pop-up qui glisserait sur le côté droit. Il s’agit d’un document purement orienté sur le design et on peut donc voir quelques rendus (en une de cet article) ainsi que des schémas illustrant le concept sous plusieurs angles.

Avec ce brevet, Oppo souhaite tout simplement protéger son idée au cas où celle-ci verrait le jour, rien ne permet d’affirmer qu’un tel smartphone sera bel et bien fabriqué un jour. D’ailleurs, on se demande même à quel besoin il répondrait. À titre personnel, je me demande vraiment quels seraient les arguments de vente d’un tel design.

Je n’aurais peut-être jamais réponse à cette question. Oppo — avec Xiaomi — fait partie des marques qui planchent avec ardemment sur une intégration du capteur photo avant derrière l’écran afin de le rendre toujours invisible.