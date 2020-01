Xiaomi a annoncé qu'il sera l'un des premiers constructeurs à adopter le Snapdragon 720G fraîchement annoncé et non compatible 5G sur l'un de ses smartphones. La marque promet que l'appareil sera un haut de gamme, mais on peut espérer un tarif relativement accessible.

Depuis que les smartphones ont allègrement dépassé la barre des 1000 euros, classifier les smartphones en seulement trois catégories — entrée, milieu et haut de gamme — n’est pas toujours évident. Les segments de prix deviennent si étendus qu’il faut trouver des désignations plus précises. Ainsi, parmi les smartphones tout en haut du panier, on trouve souvent, au sein d’une marque, un appareil faisant office de vitrine technologique, un ou plusieurs fleurons aussi appelés « flagships », un téléphone premium et enfin le haut de gamme plus traditionnel.

C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse aujourd’hui dans le cas de Xiaomi. En effet, Manu Kumar Jain, le patron de la branche indienne du constructeur, s’est fendu d’un tweet où il explique que « Xiaomi sera l’une des premières marques à lancer les dernières plateformes Qualcomm Snapdragon haut de gamme ». Son message s’accompagne d’une petite liste indiquant les choses suivantes :

Excited! @Xiaomi will be one of the first brands to launch the latest #Qualcomm #Snapdragon high-end premium chipsets!

↗️ Flagship #SD865

↗️ Premium #SD765G

↗️ High end #SD720G

Also working to bring #5G devices.🤙

Which SoC are you most excited about? RT & tell me!#Xiaomi ❤️

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 21, 2020