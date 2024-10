Qualcomm promet « presque une décennie » de mises à jour pour les smartphones haut de gamme !

Le lancement du Snapdragon 8 Elite est l’occasion pour Qualcomm de s’engager à gonfler le support logiciel, mais il faudra que les constructeurs suivent…

Il y a des « one more thing » qui font plaisir. À la fin de la (très) longue conférence de presse de présentation de son nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Elite, le directeur de la division smartphone, Christopher Patrick, a lâché petite bombe.

« À partir de ce Snapdragon 8 Elite, Qualcomm va offrir huit années de support logiciel. Et la prise en charge de huit versions d’Android ». Un engagement qui, comme le souligne C. Patrick « permet à Qualcomm d’être le mieux disant de l’industrie ».

Christopher Patrick, directeur de la division smartphone de Qualcomm. // Source : Adrian Branco pour Frandroid

Cette annonce de la part du numéro 1 mondial des puces tout-en-un pour smartphones (SoC) a plusieurs buts. « Faire preuve de plus de durabilité et donner confiance dans l’achat d’un appareil qui va donc pouvoir être pris en charge pendant presque une décennie », a asséné C. Patrick.

Qualcomm mieux-disant sur le papier

Si Apple est souvent cité en référence quant aux mises à jour de ses iPhone, le Californien offre en général 6 ans de mises à jour, mais sans s’engager contractuellement.

Pour l’heure, le mieux-disant sur « contrat » était donc Google qui, avec ses Pixel 8a, Pixel 8 et Pixel 8 Pro promettait sept années de mises à jour de système et de sécurité. En ajoutant une année à cela, Qualcomm fait de son Snapdragon 8 Elite le champion de la catégorie du suivi logiciel.

Pour aller plus loin

SoC : tout ce qu’il faut savoir sur les processeurs mobiles

Un geste qui participe, entre autres, à la recherche de notoriété de la marque. Entre son partenariat avec Manchester United, l’écurie de F1 Mercedes et autres actions de communication, le géant des télécoms et puces mobiles avait aussi besoin de marquer les esprits dans le domaine technique.

La promesse a aussi comme avantage de pousser les acheteurs soucieux de faire durer leur matériel de regarder les terminaux les plus chers, car l’engagement ne tient a priori que pour la gamme « 8 » des puces haut de gamme de Qualcomm.

De plus, il y a une petite limite à ces huit années promises…

Le choix dans la main des fabricants

Si Qualcomm a tout lieu de se féliciter pour son engagement, la réalité est que le sort de l’intégration et du déploiement de mises à jour système reste dans la main des constructeurs de smartphones. // Source : Adrian Branco pour Frandroid

Après avoir été sous le feu des critiques il y a quelques années pour le peu d’années de support logiciel apporté à ses puces haut de gamme, Qualcomm fait ici une promesse qu’il va sans doute tenir…, mais qui n’est pas garantie dans les faits.

En effet, Qualcomm ne conçoit ni ne commercialise de smartphones : ce sont ses partenaires qui font ça. Or, même si Qualcomm fait le job, l’implémentation de correctifs et autres mises à jour dans des terminaux qui doivent être adaptés de manière globale – comprendre beaucoup de langues, d’opérateurs, etc. – reste une tâche coûteuse pour les fabricants.

Puisque Qualcomm a fait le job en garantissant autant d’années de soutien logiciel, la balle est désormais dans le camp des consommateurs. Ils seront déterminants pour ajouter un supplément de pression pour que le plus de constructeurs possible prennent la peine de tirer parti de la longévité du suivi logiciel de Qualcomm.