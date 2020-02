MIUI 11 pourra vous alerter lorsque vos applications sont trop indiscrètes

Une mise à jour de MIUI 11 sur certains appareils permet aux utilisateurs y ayant accès d'avoir davantage d'informations sur le comportement de leurs applications. L'idée est de permettre de savoir quelles applications demandent quels accès à vos données personnelles.

Ce jeudi, Xiaomi a dévoilé en Chine ses tout derniers smartphones haut de gamme, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Mais en parallèle, le site XDA Developers a découvert une fonctionnalité en test sur l’interface logicielle du constructeur chinois, MIUI 11.

Baptisée « App Behavior Records », pour enregistrements du comportement de l’application, cette fonction vient en fait vous prévenir dans le cas où une application aurait la fâcheuse tendance de manquer de discrétion.

