Xiaomi Mi 10 : comment suivre le lancement en France en direct

C'est aujourd'hui que Xiaomi va lancer sa gamme Mi 10 en France. Voici comment suivre la conférence en direct.

Quelques semaines après l’annonce en Chine, voici l’annonce internationale et plus précisément en France de la gamme Mi 10.

Cet événement à suivre en direct sur Internet va permettre de connaitre les éventuelles différences entre les Mi 10 européens et chinois, mais aussi, et surtout de connaitre la date de sortie et le prix du smartphone chez nous.

Le Xiaomi Mi 10 devrait être la star de cette présentation, mais d’autres produits Xiaomi pourraient faire leur arrivée. On pense à des produits pour la maison connectée, ou à d’autres smartphones comme le Redmi K30 Pro ou le Redmi Note 9S.

Les liens pour suivre la conférence

L’événement commence à 14 heures, heure française, aujourd’hui, 27 mars. Pour suivre la conférence, c’est tout simple puisque Xiaomi va la diffuser en direct sur YouTube.

Évidemment, même confinée, la rédaction de Frandroid va également couvrir cet événement et vous proposer ses analyses.