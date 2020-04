Prise en main du Xiaomi Mi 10 : tous les atouts d’un smartphone premium

Introduction

Alors que le Xiaomi Mi 10 sortira dans une semaine en France, nous avons déjà pu le prendre en main. un smartphone avec un design assez classique mais d'excellentes finitions pour en faire un modèle haut de gamme.

En fin de semaine dernière, Xiaomi dévoilait ses deux derniers smartphones haut de gamme en Europe, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Nous avons pu les recevoir cette semaine et nous sommes déjà attelés au test du Xiaomi Mi 10 Pro, qui sera publié en cours de semaine prochaine. Néanmoins, pour vous faire patienter, nous avons également décidé de prendre en main le Mi 10, qui propose un design quasiment similaire à sa déclinaison Pro. Notez bien qu’il aura également droit à son propre test dans un second temps.

Lorsqu’on découvre le Xiaomi Mi 10 pour la première fois, on fait face à un beau bébé. Il faut dire que le smartphone pèse son poids avec son écran de 6,67 pouces et sa batterie de 4780 mAh pour un total de 208 grammes sur la balance. Mais on peut difficilement dire que cela n’est pas justifié. Outre le grand gabarit de l’appareil, le Xiaomi Mi 10 profite également de matériaux que d’aucuns qualifieraient de premium. On a ainsi droit au dos à une surface en verre brillante et à des contours en métal.

Un dos brillant et large affichage

Tant qu’on parle du dos, abordons rapidement ce design en verre brillant. Si la version Pro profite en effet d’un effet mat, ce n’est pas le cas du Xiaomi Mi 10 classique. Malheureusement, cela signifie aussi que le smartphone va être particulièrement sujet aux traces de doigts. Notons également que Xiaomi ne s’est pas contenté d’un effet miroir classique, mais a intégré des teintes de bleu sur la face arrière, avec quelques jeux de lumière. Toujours au dos, le Xiaomi Mi 10 intègre un large module photo de quatre appareils. Entendons-nous bien, il s’agit bien d’appareils photo positionnés à la verticale, et pas en rectangle comme c’est le cas sur le Samsung Galaxy S20 ou le Huawei P40. Néanmoins, le module est bel et bien épais d’environ 2 mm. Dans l’absolu c’est peu, mais ça suffira pour rendre le smartphone bancal lorsque vous l’utilisez posé à plat sur un bureau.

Le module photo du Xiaomi Mi 10 Le dos du Xiaomi Mi 10 Le Xiaomi Mi 10 attrape les traces de doigts

Mais c’est surtout pour sa face avant que le Xiaomi Mi 10 détonne. En façade, une fois allumé, on ne distingue que l’écran. Il faut dire que c’est une double première pour Xiaomi qui a inauguré non seulement l’écran incurvé sur son Mi 10, mais également l’écran percé. Alors certes, le design global peut rappeler ce que Samsung a déjà fait avec le Galaxy S20, ou avec le Galaxy S10 l’an dernier avec le poinçon dans un angle, mais l’effet est tout aussi réussi. Les bordures latérales de l’écran s’effacent quasiment pour permettre de profiter de la dalle, mais on n’est pas non plus au niveau d’inclinaison d’un Vivo Nex 3 ou d’un Huawei Mate 30 Pro et des bordures noires tout autour de l’écran restent bel et bien visibles. C’est particulièrement le cas en haut et en bas où elles ne sont malheureusement pas symétriques avec un menton légèrement plus large. Dommage, on aurait apprécié que ces bordures noires s’effacent jusqu’au cadre en métal du smartphone.

L’écran du Xiaomi Mi 10 Les bordures incurvées du Xiaomi Mi 10

On notera néanmoins que Xiaomi a particulièrement soigné ses bordures, particulièrement fines sur les contours du Mi 10. On pourra seulement regretter un positionnement un peu haut des touches de veille et de volume sur la tranche droite, pas simples d’accès lorsqu’on tient le smartphone à une seule main.

Haut-parleur stéréo et écran 90 Hz

Outre l’écran, le Mi 10 détonne aussi par sa qualité sonore et cela se ressent dès les premiers instants. Il faut dire que le smartphone n’est pas équipé que d’un haut-parleur, mais bel et bien de deux : un sur la tranche inférieure, et un sur la tranche supérieure. Dès lors, il permet de profiter confortablement d’une véritable stéréo sur la musique, les jeux, les films ou même… les sons système. En effet, Xiaomi a décidé de mettre ces deux haut-parleurs à contribution y compris lors pour les notifications ou le son de déverrouillage de l’écran. C’est en cela aussi que le smartphone se veut haut de gamme.

Le haut-parleur inférieur du Xiaomi Mi 10 Le haut-parleur supérieur du Xiaomi Mi 10

Enfin, revenons rapidement à l’écran tant il tente lui aussi de marquer l’aspect haut de gamme du Xiaomi Mi 10. Il profite en effet d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Certes, on n’est pas au niveau des 120 Hz du Galaxy S20, mais il faut dire que Xiaomi a mis les petits plats dans les grands pour mettre en avant cette nouveauté. En effet, le constructeur chinois a revu ses animations logicielles pour la fermeture ou l’ouverture d’applications et quelques animations système. Il en résulte une différence nette par rapport à un écran 60 Hz classique, surtout que la dalle Oled du téléphone permet de véritablement profiter des contenus afficher à l’écran.

L’écran du Xiaomi Mi 10 Le mode 90 Hz du Xiaomi Mi 10

Bien évidemment, il faudra encore patienter jusqu’au test complet pour savoir ce qu’a véritablement dans le ventre ce Xiaomi Mi 10 autant en matière de performances que d’autonomie ou de photographie. Néanmoins, avec ce premier regard, on peut être rassuré sur les moyens qu’a mis le constructeur pour faire de son appareil un véritable smartphone haut de gamme.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi 10

Le Xiaomi Mi 10 sera lancé en France le 7 avril prochain. L’appareil sera proposé en deux coloris : vert corail ou gris crépuscule, celle qu’on a pu prendre en main. Le smartphone sera proposé en une configuration unique avec 8 Go de RAM et 256 Go sans stockage par microSD.

Le Xiaomi Mi 10 sera lancé au prix de 799 euros.