Xiaomi Mi 10 Youth Edition : le nouveau membre de la famille mise sur un zoom numérique x50

Xiaomi vient d'officialiser le Mi 10 Youth Edition dont l'objectif est d'apporter un zoom numérique x50 sur du milieu de gamme.

Xiaomi n’a pas fini de déployer toute sa famille de produits, voici le nouveau Mi 10 Youth Edition. Même si ce dernier n’a pas encore été annoncé en Europe, il ne le sera peut-être jamais, il vient de voir le jour en Chine. Pour rappel, il rejoint une famille déjà composée par les Mi 10 Lite, Mi 10 et Mi 10 Pro.

Un Mi 10 Lite avec un zoom plus performant

Le Mi 10 Youth Edition est un smartphone milieu de gamme très inspiré par le Mi 10 Lite, il propose donc un support de la 5G. En outre, il bénéficie du Snapdragon 765G, un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une définition FullHD+ et de la charge rapide 20 W pour une capacité de batterie de 4160 mAh.

Il cultive sa différence grâce à un zoom sur la quatrième caméra l’arrière. Il s’agit d’un zoom optique x5 qui permet d’obtenir un zoom numérique x50 via les capteurs de 48 mégapixels (le principal) et le capteur de 8 mégapixels (associé au zoom x5). Pour exploiter au mieux ce mode x50, souvent casse-gueule, Xiaomi met en avant son système double OIS (stabilisation optique de l’image).

Il est également intéressant de noter que le téléphone est doté de la technologie NFC et d’une prise jack 3,5 mm. Il propose également de nombreuses options : de 4 à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.1.

Comme nous vous l’annoncions, aucune disponibilité en Europe pour le moment, les prix pratiqués en Chine sont d’environ 270 euros (2 099 yuans) pour la version 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, et jusqu’à 370 euros (2 799 yuans) pour la version 8 Go de mémoire vive avec 256 Go de stockage.