Xiaomi Mi 10 Youth : il s’appelle Mi 10 Lite Zoom dans le monde

Le Xiaomi Mi 10 Youth Edition annoncé cette semaine vient d'être officialisé sous le nom de Mi 10 Lite Zoom dans le monde.

Voici une grande famille : Mi 10 Lite, Mi 10, Mi 10 Pro et désormais le petit nouveau Mi 10 Youth qui porte le nom de Mi 10 Lite Zoom dans le monde. Comme on l’expliquait, le Mi 10 Lite Zoom est un smartphone milieu de gamme très inspiré par le Mi 10 Lite, il propose donc un support de la 5G avec la puce Snapdragon 765G, un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une définition FullHD+ et de la charge rapide 20 W pour une capacité de batterie de 4160 mAh. Sa particularité est la présence d’un zoom optique x5 capable d’atteindre x50 en zoom hybride.

Une estimation du prix autour de 420 euros

Il n’a pas encore été annoncé en Europe officiellement, néanmoins son petit frère le Mi 10 Lite 5G a été officialisé à 350 euros en France. Etant donné les 70 euros de différence observés en Chine entre le Mi 10 Lite 5G et le Youth Edition, on peut estimer un prix autour de 420 euros une fois que le Mi 10 Lite Zoom sera disponible en dehors de son marché domestique.