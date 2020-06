Xiaomi : un brevet illustre un smartphone pliable proche du Huawei Mate XS

Xiaomi continue ses recherches pour développer son premier smartphone pliable. Un nouveau brevet évoque un design proche de celui proposé par le Huawei Mate XS.

Les smartphones pliables ont fait les choux gras de l’actualité du smartphone en 2019, mais la tendance s’est un peu effacée en 2020, bien que l’on ait eu de nouvelles propositions comme le Motorola Razr ou le Samsung Galaxy Z Fold. Et depuis plus d’un an, c’est Xiaomi qui promet de se lancer sur ce nouveau marché, mais la marque ne semble pas prête à faire sortir un design de ses usines pour le commercialiser. Un nouveau brevet publié en Chine illustre les dernières réflexions de la marque.

Le pliage à l’horizontale

Entre les smartphones repliables à clapet, ou les smartphones dépliables en tablette, Xiaomi semble avoir choisi le second camp. Son nouveau brevet présente donc un appareil à l’écran quasi borderless capable de déplier son dos pour faire apparaitre une surface d’affichage encore plus grand.

Difficile de ne pas immédiatement penser au Huawei Mate XS devant ces images. Le smartphone pliable de Huawei repose exactement sur la même philosophie avec un seul écran pliable servant à la fois pour le mode « téléphone » et le mode « tablette ». Contrairement à Samsung qui préfère se reposer sur deux écrans différents pour son Galaxy Fold.

Rappelons qu’il s’agit ici d’un brevet, et que cela ne reflète pas forcément le design final de l’appareil développé par Xiaomi. Il s’agit plutôt d’une piste de travail en interne par les ingénieurs de la marque, qui préfèrent protéger ces idées.

Reste à découvrir quand Xiaomi pourrait bien dévoiler ce premier smartphone pliable. Le brevet a été déposé en novembre 2019, pour une publication en juin 2020.