Xiaomi Mi Watch Revolve : cette montre connectée devrait arriver en Europe

Une Xiaomi Mi Watch Revolve pourrait être commercialisée à l'international tout en reprenant les mêmes caractéristiques qu'une montre connectée déjà lancée en Chine : la Mi Watch Color.

À la fin de l’année 2019, nous découvrions la Xiaomi Mi Watch, une montre connectée dont le format carré était très inspiré de celle de l’Apple Watch. Xiaomi oblige : l’argument phare de ce produit était son tarif abordable. Quelque temps après, la marque a récidivé en Chine avec la Mi Watch Color. Il s’agit là d’une autre tocante au bon rapport qualité/prix, mais au format rond. Or, aucun de ces deux appareils n’a vu le jour en France pour le moment, mais la donne pourrait changer.

En effet, la Mi Watch Color devrait être commercialisée à l’internationale sous un nom différent : Xiaomi Mi Watch Revolve. Cette allégation nous vient de XDA Developers qui a trouvé des mentions à un tel produit dans la dernière version de l’application Mi Watch.

Ce n’est pas tout, la chaîne YouTube espagnole eSavants a carrément publié un déballage de cette fameuse Mi Watch Revolve.

Le vidéaste explique avoir trouvé le produit sur le site marchand AliExpress pour environ 90 euros.

Si la Xiaomi Mi Watch Revolve reprend bel et bien la fiche technique de la Mi Watch Color, on aurait alors un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels. Pour le suivi d’activité, on retrouverait un GPS, un cardiofréquencemètre, un suivi du sommeil, un baromètre, un gyroscope et un accéléromètre. Comptez aussi sur une compatibilité NFC et Bluetooth 5.0 ainsi que sur une boussole et un capteur de luminosité ambiante.

La batterie de 420 mAh promet une autonomie de 14 jours. Enfin, on peut s’attendre à ce que la Xiaomi Mi Watch Revolve soit résistante à l’eau (5 ATM). Reste à savoir si le public occidental aura droit à une interface basée sur WearOS de Google, ce qui est fort probable.

Sortie en France cet été ?

Mais alors, quand pourrions-nous assister à l’annonce — si annonce il y a bien lieu — de cette montre connectée en France ? Difficile à dire. Une source chez Xiaomi France nous a simplement laissé entendre que la firme préparait un lancement cet été, mais absolument rien ne permet de savoir si l’événement en question concerne bien cette Mi Watch Revolve ou s’il faut s’attendre à un autre produit.

Rappelons par ailleurs que Xiaomi a déjà, à plusieurs reprises, commercialisé un produit en Chine avant de le sortir sous un nom sensiblement différent sur les autres marchés où la marque est présente.