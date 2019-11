La Xiaomi Mi Watch, fraîchement annoncée, a été confirmée en France. Il faudra néanmoins attendre 2020.

Déjà bien présent sur le marché des bracelets connectés avec ses Mi Band, Xiaomi vise désormais plus haut avec la Mi Watch, une smartwatch qui tend clairement à concurrencer l’Apple Watch, la montre connectée la plus vendue au premier semestre 2019 (avec près de 50 % de parts de marché à elle toute seule).

La Mi Watch est plutôt particulière. En effet, malgré son design qui rappelle beaucoup l’Apple Watch, son système d’exploitation est unique tant il est complet et propose de fonctionnalités. Contrairement aux autres montres connectées qui se placent comme des assistants pour nos smartphones, la Mi Watch souhaite presque remplacer notre compagnon du quotidien avec des fonctions comme la navigation web ou la consultation de vidéos directement sur notre poignet. Cela est rendu possible par une interface maison « MIUI for Watch ».

Pour rappel, la partie technique est assurée par un vieillissant Snapdragon 3100, une grosse batterie de 570 mAh, un écran AMOLED de 1,78 pouce d’une résolution de 326 PPP et toutes les connectivités habituelles (Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth…).

Une arrivée prévue en France

La Xiaomi Mi Watch sera disponible en Chine à partir du 11 novembre à un prix oscillant de 1299 yuans (soit environ 166 euros HT) à 1999 yuans (environ 256 euros HT) en fonction des versions. Aucune date précise n’a encore été dévoilée pour l’Europe, mais Xiaomi nous a confirmé lors de l’évènement de lancement que la Mi Watch sera proposée en France.

Concernant la fenêtre de lancement, il faudra être patient et garder un œil sur les futures annonces du constructeur. En effet, le seul élément temporel que Xiaomi a bien voulu nous communiquer est « 2020 ». Il faudra donc attendre l’année prochaine pour porter un objet aussi intelligent à notre poignet. En attendant, il existe plusieurs montres connectées capables de combler certaines attentes.