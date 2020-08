Mi TV Lux : Xiaomi lance le premier téléviseur Oled transparent du marché

Pour célébrer les dix ans de la marque, Xiaomi a annoncé la sortie de son téléviseur Mi TV lux Transparent Edition. Il s'agit du premier téléviseur du marché à être équipé d'un écran transparent.

Ce mardi, Xiaomi célébrait en grande pompe ses dix ans d’existence. L’occasion pour le constructeur chinois de revenir sur les différents événements qui ont marqué sa courte vie, mais également de dévoiler de nouveaux appareils. C’est le cas de deux nouveaux smartphones, les Xiaomi Mi 10 Ultra et Redmi K30 Ultra, mais également d’un téléviseur pour le moins étonnant, le Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition.

Derrière ce nom à rallonge se cache en fait un téléviseur d’une diagonale de 55 pouces avec une dalle Oled. De quoi assurer selon le constructeur un taux de contraste de 150 000:1 et une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 à 93 %. Le téléviseur profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Disponible uniquement en version 55 pouces, il ne brille pas par sa définition, puisqu’il s’agit d’un simple téléviseur Full HD affichant 1920 pixels par 1080. Mais l’originalité est à trouver ailleurs.

Une technologie déjà étudiée depuis longtemps

En fait, le Mi TV Lux Transparent Edition est le premier téléviseur disponible sur le marché à profiter d’un écran transparent. En lieu et place d’une dalle noire lorsque l’écran est éteint, l’affichage devient une simple fenêtre derrière laquelle vous pourriez donc découvrir le mur qui se trouve de l’autre côté du téléviseur. Si certains constructeurs, et notamment Panasonic, travaillent sur cette technologie depuis des années, c’est bien la première fois qu’elle est disponible auprès du grand public dans un appareil commercialisé.

Concernant les autres caractéristiques, le Mi TV Lux Transparent Edition est équipé de deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos de 8 W, de 3 prises HDMI, du Wi-Fi et du Bluetooth 5.0. Pour l’aspect connecté, il embarque une version modifiée d’Android TV baptisée MIUI for TV avec des applications développées par Xiaomi. On va également retrouver 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Pour l’heure, le Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition n’est annoncé qu’en Chine. Pour profiter de cette technologie, il faudra payer le prix fort, puisque le téléviseur sera disponible à partir du 16 août au prix de 50 000 yuans, soit 6120 euros HT. Interrogé, Xiaomi nous a confirmé que le téléviseur était réservé à la Chine et qu’il ne sortirait pas en France.