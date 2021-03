Xiaomi Mi Mix 4 avec recharge 200 W : pourquoi c’est peu probable

Une rumeur évoque un chargeur rapide de 200 W pour le Xiaomi Mi Mix 4 dès ce deuxième semestre 2021. Un information néanmoins difficile à croire.

Depuis le Xiaomi Mi Mix 3, annoncé en 2018, et le Mi Mix Alpha, jamais commercialisé, la marque chinoise n’a pas donné suite à sa gamme de smartphones pensés pour être des vitrines technologiques ; on ne peut pas révolutionner le marché tous les ans. Cette attente s’accompagne néanmoins de nombreux fantasmes et l’ombre du Mi Mix 4 plane depuis de nombreux mois au travers de rumeurs redoublant d’ingéniosité.

Une recharge rapide à 200 W ?

La dernière en date provient du fantasque Digital Chat Station, un « leaker » qui publie sur Weibo une très grande quantité d’informations avec la fiabilité d’un plat de nouilles jeté au plafond pour vérifier si la cuisson est bonne. Il faut avouer que, de temps en temps, certaines pâtes collent au mur, mais ce n’est clairement pas toujours le cas.

Selon lui, Xiaomi préparerait pour le deuxième semestre 2021 un smartphone pouvant se recharger à 200 W. Il n’en fallait pas plus pour que certains y voient là le signe d’un appareil révolutionnaire et donc du Mi Mix 4.

Une possibilité technique

Un smartphone pouvant se recharger à 200 W ? Pourquoi pas ! Après tout, la rumeur évoque déjà le fait que Xiaomi travaillerait sur une telle technologie et la marque a par le passé fait la démonstration d’une recharge à 120 W avec son Mi 10 Ultra pouvant se recharger complètement en seulement 23 minutes.

Cela ne se fait toutefois pas sans contreparties. Plus la charge est rapide, plus la batterie doit être protégée et compartimentée afin d’éviter les accidents. Ainsi, le Mi 10 Ultra ne possède qu’une batterie de 4500 mAh pour un poids total de 221,8 grammes et une épaisseur de près de 10 mm.

Conscient de cela, Xiaomi n’a pas souhaité réitérer l’expérience sur le Mi 11, dont la charge 55 W remplit sa batterie de 4600 mAh en 46 minutes. C’est deux fois plus de temps, mais aussi un poids de seulement 196 grammes et une épaisseur de 8 mm, des attributs aujourd’hui loués par les consommateurs.

La charge sans fil à l’honneur

En 2021, la charge rapide impressionne, mais quand on peut déjà récupérer 50 % d’autonomie en à peine plus de 10 minutes, la nécessité d’aller plus loin encore ne se fait plus autant ressentir. La véritable innovation, celle que l’on attend sur un appareil de la gamme Mi Mix, c’est plutôt une véritable charge sans fil comme le Mi Air Charge tout juste annoncé, ou bien un écran pliable ou enroulable.

Mais toutes ces technologies sont également imposantes, aussi bien par leur poids que leur taille. Couplés à une charge rapide de 200 W, on imagine alors que le Mi Mix 4 deviendrait facilement un smartphone de plus de 250 grammes, ce qui risquerait de clairement freiner sa commercialisation.

Quand bien même la gamme Mi Mix n’a pas vocation à être vendue par palettes entières, il est donc assez peu probable, si Xiaomi arrive à maîtriser une charge rapide à 200 W dans les prochains mois, que l’on voit un smartphone commercialisé d’ici la fin de l’année avec une telle capacité. Une annonce prouvant les avancées de la marque sur ce domaine n’est cependant pas à exclure.