Xiaomi annonce un énorme événement fin mars : quels produits sont attendus ?

Xiaomi nous donne rendez-vous le 29 mars pour présenter toute une série de nouveaux produits. Plusieurs déclinaisons du Mi 11 sont notamment attendues.

Alors que la semaine du 22 mars s’annonce chargée et intense, mais tout aussi excitante au regard des multiples annonces smartphones prévues par les marques — de Xiaomi à OnePlus en passant par Realme et Motorola –, voilà que Xiaomi remet une nouvelle fois le couvert avec un autre événement prévu le lundi 29 mars.

Le compte twitter du constructeur s’est fendu d’un message officiel pour nous donner rendez-vous ce jour-là à 16h, GMT+8, soit 10h, heure française suite au passage à l’heure d’été entre la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars. La publication mentionne par ailleurs le hashtag #XiaomiMegaLaunch.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!

We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).

This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf

