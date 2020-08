Le premier à sortir un module photo sous l’écran… ne serait pas celui qu’on croit

La chose se concrétise enfin. Après des années de recherche et des mois de rumeurs, les premiers smartphones capables d'embarquer une caméra frontale sous leur écran semblent prêts à faire leur entrée sur le marché. Reste que si Oppo paraissait bien positionné pour tirer le premier, cet honneur reviendrait en réalité à son compatriote chinois ZTE.

Certains avaient prédit à tort un capteur frontal sous l’écran pour le Xiaomi Mi 10 Ultra, mais au bout du compte ce sont Oppo et ZTE qui pourraient se talonner pour le titre de premier constructeur mondial à intégrer cette technologie à un smartphone. D’après GSMArena, ZTE aurait toutefois une longueur d’avance sur son concurrent, puisque le constructeur chinois serait fin prêt à lancer un appareil équipé d’une caméra selfie installée sous sa dalle.

C’est du moins ce qu’a indiqué Ni Fei, président de ZTE, sur le réseau social chinois Weibo. « L’innovation ne s’arrête jamais, les rêves vont plus loin ! J’ai une annonce à faire. Le premier smartphone au monde doté d’une caméra sous l’écran sera signé ZTE ! », lit-on sur son post.

Le premier smartphone avec caméra sous l’écran pourrait être le ZTE A20 5G

Si le message du président de ZTE est malheureusement dépourvu de toute photo ou vidéo du premier appareil de la marque équipé de cette fameuse technologie, un indice nous renseigne sur le nom de ce nouveau smartphone. La publication de Ni Fei a en effet été effectuée depuis un certain ZTE A20 5G. Il pourrait s’agir du premier smartphone avec caméra sous l’écran. L’appareil a par ailleurs été listé auprès de la SRRG (State Radio Regulation of China). On y découvre la liste des fréquences supportées ainsi que le numéro de série du mobile : ZTE A2121.

Si l’intégration d’une caméra selfie sous l’écran de nos smartphones prend du temps, c’est que la manœuvre est complexe à réaliser d’un point de vue technique. Sur les premiers prototypes dévoilés, les caméras placées sous l’écran prenaient des photos à la qualité passable, avec une luminosité faible et une restitution des couleurs pauvrette, très dépendante de l’endroit où était placée la caméra.

Le fabricant d’écrans chinois Visionox a néanmoins annoncé avoir trouvé une solution basée sur une nouvelle méthode de conception d’un point de vue matériel, mais aussi sur un algorithme capable de corriger de manière dynamique les angles de vision et diminuer les reflets. Selon de récentes rumeurs, c’est ce fabricant que ZTE aurait choisi pour l’écran, probablement AMOLED, de son prochain smartphone. D’après GSMArena, Visionox aurait déjà commencé à produire en masse des dalles capables d’accueillir des caméras frontales.

Enfin rappelons que Xiaomi aussi a déjà montré son intérêt dans ce domaine.