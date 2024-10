Tout juste sortie, la nouvelle version de Windows 11 rencontre déjà quelques soucis. La mise à jour 24H2 fait planter certaines machines à cause d’une sombre histoire de pilote.

Si vous aviez hâte de tester la plus grosse mise à jour de Windows 11 depuis son lancement, vous feriez peut-être mieux d’attendre un peu. Comme l’a remarqué Bleeping Computer, la dernière image du système provoque des plantages sévères sur certaines machines Intel.

Il s’agit, selon Microsoft, moins d’un problème avec tous les processeurs Intel qu’un souci avec « les pilotes Intel Smart Sound Technology (SST) sur les processeurs de 11e génération ». Si votre machine est équipée d’un pilote obsolète, alors vous pourriez rencontrer « une erreur avec un écran bleu », indique poliment Microsoft pour parler de son célèbre BSOD.

L’entreprise a donc stoppé le déploiement de Windows 11 sur les PC concernés et il est déconseillé de forcer l’installation sous peine de se retrouver avec une machine prompt à planter au moindre problème. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous souhaitez malgré tout installer Windows 11 24H2 le plus rapidement possible, le plus sage est donc d’aller mettre à jour ce pilote.

Pour ce faire, le plus simple est d’aller dans l’application Paramètres, onglet Windows Update et de rechercher les mises à jour grâce au bouton dédié. Si aucune mise à jour ne vous est proposée, cliquez (sur le même écran) sur l’option « Options avancées », puis allez fouiller dans le menu « Mises à jour facultatives ». Si la mise à jour 10.30.00.5714 ou 10.29.00.5714 (ou mieux) vous est proposé, alors installez là avant de basculer vers Windows 11 24H2.

À noter que, étrangement, « les versions ultérieures de ce pilote peuvent faire référence uniquement à la dernière partie du numéro de version. Pour résoudre ce problème, les versions 10.30.x ne sont pas plus récentes que les versions 10.29.x. » indique Microsoft. Ne paniquez pas si votre version des pilotes n’affiche pas le numéro le plus avancé donc. Si aucune mise à jour ne vous est proposée pour le pilote SST, attendez sagement que le fabricant la déploie pour votre machine.

D’autres instabilités connues

Si le plantage dû à ce pilote est clairement le plus sévère des bugs connus sur Windows 11 24H2, la nouvelle version est affectée par de nombreuses autres petites instabilités. Certains lecteurs d’empreintes ne fonctionnent plus avec la dernière mise à jour et les fonctionnalités anti-triches de jeu comme Fortnite peuvent provoquer des bugs sur les processeurs Intel Alder Lake et suivants.

Comme souvent, le plus sûr est donc d’attendre quelques jours, voir quelques semaines, avant de basculer sur la toute nouvelle version de Windows, le temps que les développeurs tiers et Microsoft mettent un coup de polish sur leurs codes. Pas de panique, votre version de Windows n’est pas instantanément rendue obsolète avec la disponibilité de cette nouvelle mise à jour.