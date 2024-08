Après Windows, SteamOS… l’Asus ROG Ally X fait tourner un nouvel OS

CachyOS, la distribution Linux qui monte, vous ne la connaissez sans doute pas. Pourtant, l’équipe qui l’édite a fait de belles annonces : support officiel du ROG Ally X, nouvel environnement de bureau Cosmic…

Asus ROG Ally X // Crédit photo : OtaXou

Vous pensiez que Linux n’était pas taillé pour le gaming ? Détrompez-vous ! CachyOS, cette distribution Linux basée sur Arch qui monte, vient de sortir une mise à jour intéressante. La star de cette update ? Le support officiel de l’ASUS ROG Ally X.

Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers mois, le ROG Ally X est la réponse d’ASUS à la Steam Deck de Valve. Une console portable surpuissante, équipée d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et de 24 Go de RAM. De quoi faire tourner les derniers AAA.

Mais là où ça devient intéressant, c’est que CachyOS ne se contente pas de supporter le hardware. L’équipe a bossé dur pour optimiser l’interface utilisateur spécifiquement pour le format de la console. Résultat ? Une expérience fluide et intuitive, tout en gardant la flexibilité chère aux utilisateurs Linux. Les bidouilleurs pourront toujours mettre les mains dans le cambouis pour personnaliser leur expérience.

Petite parenthèse pour les curieux : Asus a mis en ligne ses propres pilotes et préparer la compatibilité avec SteamOS sur le ROG Ally. CachyOS surfe donc sur cette vague d’ouverture, en proposant une alternative intéressante pour les joueurs qui veulent sortir des sentiers battus.

Cosmic DE : c’est quoi ?

Mais CachyOS ne s’arrête pas là. La mise à jour introduit également le support de Cosmic DE, un nouvel environnement de bureau qui fait beaucoup parler de lui. Cosmic, c’est le petit nouveau développé par System76, les créateurs de Pop!_OS.

Attention, on ne parle pas ici de l’ancienne version basée sur GNOME. Non, on est face à une refonte complète, pensée pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et optimisations.

Parmi les fonctionnalités qui font saliver les geeks :

La possibilité de basculer facilement entre un affichage en mosaïque et des fenêtres flottantes

Un magasin de logiciels natif, rapide et intuitif

Une interface moderne et personnalisable

Bien sûr, comme toute technologie en développement, Cosmic DE n’est pas encore parfait. Mais son intégration dans CachyOS montre l’ambition de la distribution : offrir une expérience utilisateur de pointe, tout en restant fidèle à l’esprit Linux.

Si le support du ROG Ally X et l’intégration de Cosmic DE sont les stars de cette mise à jour, CachyOS n’a pas négligé les optimisations sous le capot. Et c’est là que ça devient vraiment intéressant pour les nerds que nous sommes.

Première nouveauté qui fait plaisir : l’intégration d’un service CDN (Content Delivery Network) automatisé, grâce à un partenariat avec CDN77. Pour faire simple, imaginez que tous vos téléchargements et streams passent par une autoroute plutôt que par des petites routes de campagne. Résultat ? Une mise en réseau plus rapide, des téléchargements éclair, et une diffusion de contenu optimisée. Et le meilleur dans tout ça ? C’est intégré directement dans CachyOS, sans configuration nécessaire.

Côté pilotes, CachyOS n’est pas en reste. La mise à jour intègre les derniers pilotes bêta Nvidia (version 560), ce qui promet une meilleure compatibilité et des performances accrues pour les systèmes équipés. De quoi faire tourner vos jeux préférés avec encore plus de fluidité.

Enfin, l’équipe de CachyOS a travaillé sur l’optimisation de la détection du matériel.

Jouer sur Linux en 2024 ? C’est possible

Soyons raccords : jouer sur Linux en 2024 offre une expérience nettement améliorée par rapport aux années précédentes, mais il subsiste quelques compromis.

Le principal inconvénient reste la compatibilité : tous les jeux ne fonctionnent pas nativement sur Linux, et certains titres, surtout ceux avec des systèmes anti-triche stricts, peuvent être injouables.

Bien que des outils comme Proton aient considérablement élargi la bibliothèque de jeux disponibles, les performances peuvent parfois être légèrement inférieures à celles sur Windows, en particulier pour les jeux récents ou mal optimisés.

De plus, les mises à jour de pilotes graphiques peuvent être moins fréquentes, ce qui peut retarder l’accès aux dernières optimisations pour les nouveaux jeux.

Enfin, la configuration peut nécessiter plus de bricolage et de connaissances techniques, ce qui peut rebuter les joueurs moins expérimentés en informatique.

Sans oublier les jeux en ligne, qui sont souvent bloqués à cause des logiciels anti-cheat.

Malgré ces défis, la communauté Linux continue de progresser rapidement, réduisant l’écart avec l’expérience de jeu sur Windows.