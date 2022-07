La bêta 3 d’iOS 16 contient un fond d’écran qui va vous rappeler des souvenirs

Déployée depuis peu, la bêta 3 d'iOS 16 contient ce qui prend des airs d'easter egg pour célébrer les 15 ans de l'iPhone : le fond d'écran poisson-clown de l'iPhone original.

Apple a commencé à déployer ce 6 juillet la troisième bêta d’iOS 16. Toujours destinée aux développeurs, cette dernière fait surtout parler d’elle pour l’ajout, en catimini, d’un fond d’écran qui risque de vous rappeler bien des souvenirs. Et pour cause, Apple a tout simplement remastérisé le clownfish wallpaper de l’iPhone original pour l’ajouter à la liste des fonds d’écrans disponibles sur iOS 16.

Comme le souligne 9to5Mac, cette petite nouveauté fait office d’easter egg pour célébrer les 15 ans de l’iPhone… mais elle n’est malheureusement pas accessible à tous les utilisateurs ayant installé la bêta 3. Tout du moins pas encore, et ce n’est vraisemblablement pas volontaire.

On apprend en effet qu’un bug empêcherait dans certains cas l’affichage de ce « nouveau » fond d’écran dans les réglages d’iOS 16. Sur Twitter, certains utilisateurs rapportent ainsi ne pas y avoir accès.

Un problème qui sera vraisemblablement résolu sous peu par Apple. La firme doit en effet déployer une nouvelle bêta, publique cette fois, plus tard en juillet. iOS 16 sera pour sa part lancé en version finale auprès de tous les utilisateurs durant l’automne, vraisemblablement en même temps que les futurs iPhone 14 / 14 Pro. En attendant, les développeurs peuvent toujours accéder à la bêta 3 en se rendant sur la page officielle qui leur est destinée.

Has anyone else noticed this in iOS 16 Beta 3? pic.twitter.com/ywiC0MsfJr

— Jack Roberts (@jacklroberts) July 6, 2022