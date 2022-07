Apple met enfin le MacBook Air avec puce M2 en vente

Dévoilé lors de la WWDC 2022 en juin, le MacBook Air a enfin une date de disponibilité. Ce sera le 15 juillet prochain. Les précommandes pour le redesign du portable ultra-léger d’Apple boosté par la puce M2 débutent ce vendredi 8 juillet.

Le MacBook Air nouveau arrive. Apple a annoncé mercredi sa disponibilité au vendredi 15 juillet. Comme à l’accoutumée, les précommandes débutent une semaine plus tôt, ce 8 juillet.

Dévoilé lors de la dernière conférence des développeurs WWDC en compagnie du MacBook Pro 13 pouces équipé, lui aussi, d’une puce M2, le nouvel ordinateur portable se veut cette fois plus compact et plus léger que l’ancien modèle avec la puce M1 sorti fin 2020. Mais il sera aussi plus performant et plus efficace d’un point de vue énergétique grâce à son nouveau SoC maison.

Nouveau design, nouveau coloris et retour du MagSafe

Le MacBook Air 2022 s’enorgueillit aussi du retour du port MagSafe de charge avec son embout aimanté qui se détache sans embarquer l’ordinateur si vous vous prenez les pieds dans le câble. On trouve toujours un écran Liquid Retina qui passe de 13,3 à 13,6 pouces en affinant ses bordures. Mais il hérite de l’encoche déjà aperçue sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces sortis fin 2021, qui ne s’appuie toujours pas sur la reconnaissance faciale pour autant.

La caméra FaceTime HD est améliorée (1080p) et voit son capteur monter à 10 Mpx. On trouve quatre haut-parleurs et trois micros pour des appels vidéo améliorés. L’appareil compte deux ports Thunderbolt sur la gauche (mais aucun de l’autre côté) et une prise jack 3,5 mm sur la droite. L’appareil tire un trait définitif sur la Touch Bar pour revenir un clavier Magic Keyboard avec des touches grand format, juste aussi du large pavé tactile. Le capteur Touch ID est implémenté dans la touche de mise en marche tout à droite.

Prix et disponibilité du MacBook Air M2

Le MacBook Air avec puce M2 sera disponible en précommandes à partir du vendredi 8 juillet à 14h pour une livraison dès le vendredi 15 juillet. Il est proposé en quatre coloris (minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral) à partir de 1499 euros.

