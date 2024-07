MacBook Air M3 vs MacBook Pro M3 : comment choisir le meilleur ordinateur ?

Après tout, c'est écrit dessus : le MacBook "Pro" est censé être meilleur que les autres, pas vrai ? Nous allons le voir dans ce nouveau comparatif, ce n'est pas si simple. Et ce qui est meilleur pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres.

Il faut dire que la donne a beaucoup changé en 2020 lorsqu’Apple a dévoilé ses puces M1. Équipant désormais la plupart de ses appareils (iPhone exceptés), elles offrent une efficience rare et ont permis aux MacBook Air, auparavant largement inférieurs aux MacBook Pro, de combler l’écart. Au point que ces derniers n’ont plus le moindre intérêt ? Pas vraiment. Mais, pour le quidam, il ne fait presque aucun doute qu’il y a toutes les raisons d’hésiter entre les deux modèles ! On essaie de dissiper ce brouillard dans notre nouveau comparatif.

Les MacBook Air M3 sont disponibles à partir de 1299 € (13″) ou 1599 € (15″). Les MacBook Pro M3 sont disponibles à partir de 1999 € (14″) et 2999 € (16″, M3 Pro uniquement).

Les fiches techniques des MacBook Air M3 et MacBook Pro M3

Modèle Apple MacBook Air 13 M3 2024 Apple MacBook Pro 14 M3 2023 Dimensions 3041 mm x 113 mm 314,6 mm x 15,5 mm Définition 2560 x 1664 pixels 3024 x 1964 pixels Technologie d'affichage LCD mini-LED Écran tactile Non Non Processeur (CPU) M3 M3 Puce graphique (GPU) Apple GPU Apple GPU Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 24 Go 8 Go, 16 Go, 24 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go, 2048 Go 512 Go, 1024 Go, 2048 Go Système d'exploitation (OS) macOS macOS Poids 1240 grammes 1550 grammes Profondeur 2150 mm 221,2 mm Fiche produit Voir le test Fiche produit

Côté design, les deux faces d’une même pièce

C’en est définitivement terminé de « l’ancien » design des MacBook. Que ce soit du côté Air ou du côté Pro de la Force, les MacBook de tout bord arborent désormais un nouveau design, que certains ne manqueront pas de trouver enlaidi à cause de cette fameuse encoche (dont nous reparlerons plus bas).

Mais s’ils se ressemblent beaucoup, une évidence émerge : le MacBook Air est beaucoup plus compact que son grand frère. Avec 1,13 cm d’épaisseur et 1,24 kg sur la balance, il remporte les suffrages auprès de celles et ceux qui recherchent en premier lieu un laptop qui sait se faire oublier dans un sac à dos. Ceci étant dit, on ne peut pas vraiment reprocher au MacBook Pro son embonpoint. Il ne dépasse pas le 1,55 cm d’épaisseur et pèse à peine 300 grammes de plus.

En revanche, une différence essentielle, majeure même, frappe lorsqu’on compare les deux modèles : la connectique. C’est simple, le MacBook Air M3 ne peut compter que sur deux ports Thunderbolt (USB-C) quand le MacBook Pro affiche deux ports Thunderbolt, un port HDMI et un lecteur de carte SDXC. Bien plus polyvalent donc.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid MacBook Pro M3 // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Un contraste plus important sur le MacBook Pro

Deux distinctions doivent être faites entre l’écran du MacBook Air et l’écran du MacBook Pro. La première est évidente : la diagonale. Le premier affiche 13,6″ quand le second grimpe à 14,2″. Ce n’est pas forcément grand-chose, mais sur un appareil aussi compact, ça fait la différence en termes de confort de travail. Néanmoins, certains auront du mal à passer outre cette encoche qui perturbe un peu le champ de vision. On vous l’assure : on s’y fait. D’autant qu’Apple a réduit les bordures de l’écran par rapport au précédent design. À titre très personnel, je trouve qu’on y gagne au change — même si la marque pourrait en profiter pour instaurer Face ID sur ses MacBook, mais c’est un autre sujet.

Le second point est plus technique et concerne la technologie d’écran. Le MacBook Air dispose d’un écran LCD qui, bien que de très bonne facture, n’est pas aussi impressionnant que la dalle « Liquid Retina XDR » du MacBook Pro. Un nom barbare qui désigne simplement un écran mini-LED, lequel offre un contraste beaucoup plus important et des couleurs plus saturées. Enfin, et c’est peut-être encore plus important pour certains, seul le MacBook Pro dispose de la technologie ProMotion, améliorant la fluidité grâce à une fréquence de balayage atteignant 120 Hz.

En termes de qualité, les deux dalles se valent néanmoins. Le pic de luminosité est plus élevé du côté du modèle Pro, mais les deux modèles affichent entre 500 et 600 nits sur du contenu SDR au quotidien — c’est excellent. Idem en colorimétrie. L’espace DCI-P3 est quasiment couvert à 100 % dans les deux cas, et le delta E ne dépasse pas 2,3. En d’autres termes, les couleurs sont tout à fait correctes.

Apple MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

MacOS au mieux de sa forme

On ne s’éternisera pas sur ce point pour la simple et bonne raison que rien ne distingue les MacBook Air M3 ou MacBook Pro M3. Les deux laptops tournent sur la dernière version de macOS, Sonoma. Un OS très complet, qui ajoute notamment le support des widgets, de nouveaux fonds d’écran animés et une tonne d’autres fonctionnalités plus mineures qui rendent l’expérience encore plus agréable au quotidien.

Comme nous le pointions dans notre comparatif du MacBook Air M3 et M2, une seule chose va finalement faire la différence : la durée du support de mises à jour. Le MacBook Pro M3 étant sorti plus tôt que le Air M3 (7 novembre 2023 contre 8 mars 2024), ce dernier sera mis à jour (un peu) plus longtemps. Dans tous les cas, le support n’est quasiment jamais une crainte avec Apple. La marque a pour habitude de fournir les mises à jour de ses ordinateurs pendant au moins sept ans.

Source : Max Tech Source : Arstechnica

Et pour les performances alors ?

À première vue, les deux ordinateurs sont semblables sur le point des performances. Après tout, on trouve clairement la mention « M3 » sur les deux, non ? Ce n’est pas si simple. En l’occurrence, le GPU du MacBook Pro M3 embarque 10 cœurs, contre 8 seulement sur le MacBook Air M3. Alors, est-ce que cela fait une vraie différence ?

Autant l’écrire : au quotidien, pas le moins du monde. Les tests synthétiques l’expriment clairement : les deux ordinateurs fournissent d’excellents résultats sur Geekbench, en monocœur comme en multicœur. Par défaut livrés avec 8 Go de mémoire vive, on trouvera vite les limites si l’on est adepte du multitâche intensif. Reste que la fluidité reste de mise dans les deux cas, et en toute circonstance.

Dans les tâches mobilisant beaucoup la partie graphique, c’est une évidence, le MacBook Pro s’en sort bien mieux. Parce que ses deux cœurs supplémentaires apportent un support bienvenu, d’une part, mais aussi parce qu’il ne s’agit pas d’une machine au refroidissement passif. Le MacBook Pro embarque un ventilateur qui l’aide à dissiper sa chaleur. Et qui dit chaleur bien dissipée, dit performances plus durables. Après tout, c’est écrit dessus : le MacBook Pro, c’est pour les pro.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Des webcams qui font le travail

Rien de particulier à redire ici. Les webcams des MacBook Air et Pro proposent une définition 1080p et sont suffisantes pour quelques visios occasionnelles. Pour des contextes plus exigeants, on préférera opter pour une webcam externe, ou alors utiliser les caméras de son iPhone pour obtenir une bien meilleur qualité.

En autonomie, le MacBook Air se prend une distance

Longtemps, les MacBook Air ont porté la couronne des Mac les plus endurants. Ce n’est plus tout à fait vrai. Bien sûr, les MacBook Air M3 continuent de proposer une autonomie impressionnante, capable de vous emmener jusqu’au bout de votre journée sans trop de problèmes. Mais le MacBook Pro M3 va encore plus loin et promet pas moins de quatre heures de batterie en plus par rapport à son petit frère.

Ça, c’est ce qu’en dit Apple. Dans les faits, la différence en navigation web se situe plutôt aux alentours de deux heures en faveur du MacBook Pro. Reste que cela peut faire une belle différence lors d’une journée chargée.

La différence est peut-être encore plus visible en comparant simplement la capacité des batteries. Sur le MacBook Air, Apple communique sur un accu de 52,6 Wh. Sur le MacBook Pro, on est à 70 Wh.

Enfin, côté recharge, ce dernier peut également être rechargé plus rapidement grâce au chargeur 70W fourni. Le MacBook Air est livré avec un chargeur 30W. Comptez deux bonnes heures pour atteindre 100 %.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid

MacBook Air M3 ou M2 : lequel choisir ?

Impossible d’en détourner les yeux, du MacBook Pro 14. Particulièrement séduisant, avec son écran mini-LED très contrasté, sa connectique généreuse et sa petite réserve de puissance qui peut faire la différence pour certains… On comprend que vous hésitiez ! Maintenant, il faut savoir raison garder. 700 € séparent les deux ordinateurs qui nous intéressent aujourd’hui. Pour de la navigation web, ou même pour un travail qui n’implique pas de l’applicatif lourd, est-il bien nécessaire de concéder à ce surcoût simplement pour les arguments avancés ci-dessus ? Pas si sûr. À la rigueur, l’argument de l’autonomie (plus généreuse sur le MacBook Pro) pourrait achever de faire peser la balance. Mais, encore une fois, à 1299 €, le MacBook Air M3 nous apparaît comme le meilleur rapport qualité-prix possible.