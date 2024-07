Beaucoup d’utilisateurs Android sont passés sur iPhone

Dans une étude réalisée par le CIRP, on apprend que les personnes ayant acquis un iPhone en juin 2024 ont fait un changement significatif depuis Android vers iOS. On pourrait alors se dire que c'est un bon signe pour le constructeur à la pomme, mais la réalité semble tout autre.

Comme vous le savez, il existe deux écosystèmes mobiles : Android et iOS. Des écosystèmes avec différentes qualités et défauts, mais qui n’a de cesse, à la manière de la guerre des consoles entre PlayStation, Xbox et Nintendo, de susciter les passions.

Dans une nouvelle étude réalisée par le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), on semble avoir une idée de la tendance auprès des utilisateurs.

Une transition record

iOS et Android, c’est aujourd’hui une histoire de préférence d’expérience utilisateur. Chacun de ces écosystèmes trouve ses arguments, mais l’on y retrouve au global les mêmes fonctions.

Pour analyser les tendances, un paramètre devient alors intéressant : la bascule d’utilisateurs d’un environnement à un autre.

Cette mesure permet d’analyser les tendances et l’influence que peuvent avoir ces écosystèmes. C’est le point analysé par le CIRP, indiquant qu’au second trimestre de l’année 2024, 17 % des acheteurs d’iPhone étaient auparavant des utilisateurs d’Android. Les équipes révèlent qu’il s’agit du score le plus important d’un point de vue transition depuis 2022 où ce nombre plafonnait à 14 %. En juin 2023, ce chiffre ne représentait lui que 10 %. Rien d’étonnant à ce qu’Apple soit temporairement passé devant Samsung en début d’année. Alors comment expliquer ce changement ?

Dans une précédente étude du CIRP, l’organisme indiquait que les utilisateurs d’Android pouvaient être attirés par les spécificités d’iOS, comme la qualité de l’appareil photo, la panoplie d’accessoires disponible ou encore une interface utilisateur plus simple d’utilisation.

Le coût est également un élément retenu, les utilisateurs se rendant compte que le prix à dépenser pour un nouvel ou ancien iPhone n’était peut-être pas aussi important que ceux à quoi ils s’attendaient pour un téléphone sous Android aux fonctionnalités comparables.

L’un des points clés de cette précédente étude est l’écosystème dans lequel vous évoluez. Le CIRP indique que les utilisateurs ont aussi tendance à s’équiper en fonction des appareils de leur famille et amis.

Apple en perte de vitesse

Le CIRP ne se veut pas dithyrambique sur cette analyse et nuance ses propos. On pourrait en première lecture penser qu’iOS gagne du terrain sur Android, mais il n’en est rien. La stratégie d’Apple consiste à accroître sa base d’utilisateurs, mais surtout à lui faire changer de gamme d’année en année en proposant de nouveaux services et de nouveaux équipements. Ici, on apprend que les ventes de l’iPhone 15 ne seraient pas à la hauteur des attentes de la firme de Cupertino.

Un résultat appuyé par le CIRP indiquant que l’iPhone 15 s’est moins vendu sur la même période que son prédécesseur.

Dans son étude, l’organisme nous indique que la bascule pour les utilisateurs Android se serait faite sur des modèles plus anciens comme les iPhone 14, 13 ou encore SE, ces derniers possèdent un rapport qualité-prix bien meilleur.