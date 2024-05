Apple en difficulté : les ventes d’iPhone en chute libre

Apple semble avoir perdu de sa superbe. Les ventes d'iPhone, produit phare de la société, sont en baisse pour la cinquième fois en six trimestres.

Le dernier rapport financier d’Apple révèle une tendance inquiétante : les ventes d’iPhone chutent, ce qui affecte négativement les revenus globaux de l’entreprise pour le cinquième trimestre sur les six derniers. Cette situation est particulièrement critique en Chine, un marché que le PDG Tim Cook a décrit comme le plus compétitif au monde.

L’entrée en scène de concurrents chinois, notamment Huawei, a créé un environnement de plus en plus difficile pour Apple. Malgré une baisse générale des ventes d’iPhone de 10 % d’une année sur l’autre, la situation est encore plus compliquée en Chine où Apple rapporte une baisse de 8 % de ses revenus.

Les chiffres en détail

Les résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2024 montrent une baisse du chiffre d’affaires de 4,31 % par rapport à l’année précédente, passant de 94,836 milliards de dollars à 90,753 milliards de dollars. Le bénéfice a également légèrement diminué de 2,17 %, passant de 24,160 milliards de dollars à 23,636 milliards de dollars.

Indicateur T2 2023 T2 2024 Évolution iPhone 51,334 45,963 -10,46 % Mac 7,168 7,451 +3,95 % iPad 6,670 5,559 -16,66 % Autres produits 8,757 7,913 -9,64 % Services 20,907 23,867 +14,16 % Chiffre d’affaires 94,836 90,753 -4,31 % Bénéfice 24,160 23,636 -2,17 %

Un paradoxe financier : les actions montent

Malgré ces performances mitigées sur le plan matériel, le cours des actions d’Apple connaît une hausse. Étrange, non ?

Cela s’explique par l’annonce d’un rachat d’actions de 110 milliards de dollars, une augmentation considérable par rapport à l’année précédente. Cette stratégie semble rassurer les investisseurs quant à la santé financière à long terme de l’entreprise. De plus, Apple a été optimiste pour le trimestre en cours.

Les prochains rendez-vous d’Apple sont prévus le 7 mai prochain pour « Let Loose », et la WWDC en juin 2024.