Une nouveauté de l’iPhone 17 devrait concurrencer les Galaxy S25

Les nouveaux iPhone 17 d'Apple pourraient permettre de mieux contrôler le "mode Portrait", mais il est difficile d'en être totalement certain pour le moment.

The Information a encore frappé. Dans un nouveau dossier, notre source du jour assure en effet qu’Apple développe en ce moment même un nouveau système d’ouverture manuelle à destination des iPhone 17 et des iPhone 17 Pro.

Cette solution permettrait aux utilisateurs, comme son nom l’indique, de régler plus précisément l’ouverture du capteur photo dorsal. Avec à la clé non seulement la possibilité de capter davantage de lumière, mais aussi d’améliorer les résultats du mode Portrait dont l’efficacité reste, aujourd’hui, toujours sujette aux critiques.

Bien sûr, rappelons que l’ensemble de ces affirmations reste à considérer avec précaution pour l’instant. Et pour cause : Apple a pour habitude de ne rien révéler officiellement concernant ses futurs mobiles. La société préfère plutôt se focaliser sur son habituel keynote de fin d’année pour dévoiler des smartphones. Le suivant aura sans doute lieu courant septembre.

Un rattrapage de la concurrence

Les amateurs de smartphones Android sauront que cette innovation préparée par Apple n’en a que le nom. En effet, de nombreuses marques concurrentes comme Samsung proposent d’ores et déjà à leurs utilisateurs de régler l’ouverture manuellement. Il s’agit également d’un atout de choix dès lors qu’il est question d’obtenir de meilleurs résultats pendant de la capture de poses en conditions de basse luminosité.

Lors de la sortie des iPhone 17 et des iPhone 17 Pro supposés, les Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ et Samsung Galaxy S25 Ultra devraient être disponibles sur le marché – sans doute avec le même avantage à l’arrière. De sérieuses alternatives pour les consommateurs, qui plus est équipées de Galaxy AI, concurrençant directement Apple Intelligence. Pour passer d’iOS à Android, des outils dédiés existent d’ailleurs.

Rendez-vous en 2025

Dans le cas où Apple ne dérogerait pas avec ses habitudes en la matière, la société devrait donc présenter les iPhone 17, les iPhone 17 Plus, les iPhone 17 Pro et les iPhone 17 Pro Max en septembre 2025. Un éventuel iPhone 17 « Slim » serait aussi dans les cartons, selon des bruits de couloir parus tout récemment sur la toile.

Comme vous l’aurez deviné, ce modèle pourrait signer un record de minceur pour la gamme de smartphones arrivée sur le marché français dès 2007. Les iPad Pro M4 de treize pouces et leurs quelques 5,1 millimètres d’épaisseur n’ont donc qu’à bien se tenir.