La sécurité d’AirDrop compromise : pourquoi c’est un gros problème

Imaginez transférer une photo et être traqué par votre gouvernement : la brèche d'AirDrop en Chine rend cela possible.

Vous connaissez probablement AirDrop, cette fonctionnalité d’Apple permettant un partage rapide et sans fil entre appareils. Prisé pour sa simplicité, AirDrop facilite le transfert de photos, vidéos, documents entre iPhone, iPad et Mac. Mais ce qui semblait être un outil pratique se retrouve désormais au cœur d’une polémique en Chine. En effet, un institut chinois aurait réussi à pirater la fonctionnalité d’Apple. Et, c’est très inquiétant.

Le protocole Transport Layer Security (TLS)

Pour rappel, AirDrop est une fonctionnalité développée par Apple permettant un partage rapide et sans fil de fichiers entre appareils Apple, tels que les iPhone, iPad et Mac. AirDrop a une capacité à détecter des appareils compatibles à proximité, facilitant ainsi le transfert de photos, vidéos, documents et autres données.

Autrefois, certains utilisateurs se sont servis de cette fonctionnalité pour effectuer des campagnes de publicité agressive, ou envoyer des photos offensantes. Néanmoins, Apple a ajouté quelques fonctions de contrôle pour éviter ces abus. On peut désormais bloquer AirDrop aux utilisateurs qui ne sont pas dans nos contacts.

Pour éviter que n’importe qui puisse voir ou intercepter les fichiers pendant le transfert, AirDrop utilise ce qu’on appelle le Transport Layer Security (TLS). En gros, TLS, c’est comme un cadenas hyper solide pour vos données quand elles voyagent d’un appareil à l’autre. Cela empêche les petits malins de mettre leur nez dans vos affaires, les données qui transitent sont chiffrées et ne peuvent être déchiffrées que par l’appareil qui reçoit ces données.

Une brèche dans la sécurité du protocole

La découverte faite par un institut chinois, soutenu par l’État, de pouvoir identifier les expéditeurs et destinataires via AirDrop, est alarmante. Cette intrusion dans une technologie réputée sûre ébranle non seulement la confiance en la sécurité numérique, mais ouvre également la porte à une surveillance accrue et intrusive.

Ce qui se passe avec AirDrop en Chine, ce n’est pas juste un problème local. Il s’agit d’un sujet brûlant, touchant à la vie privée, à la liberté d’expression et à la sécurité des données personnelles. La sécurité d’AirDrop en Chine n’est pas seulement une question de confidentialité, mais un baromètre de la liberté numérique dans un environnement de plus en plus surveillé. C’est aussi un problème pour Apple en Chine, où l’entreprise est de plus en plus isolée.