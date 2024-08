Voici à quel point Windows inflige une claque à MacOS aux États-Unis

Dans un contexte d’inflation persistante, les ventes de Mac outre-Atlantique déclinent. On apprend que sur les premiers mois de l’année 2024, les parts de marché détenues par macOS sur le marché américain se sont par conséquent affaissées… au profit de Windows.

macOS décroche aux États-Unis // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Alors que Windows 11 gagne laborieusement des parts de marché face à Windows 10 au niveau mondial, macOS semble en souffrance outre-Atlantique. Une enquête de Stocklyticks révèle, sans surprise, que Windows reste l’OS le plus employé aux États-Unis, mais aussi que la place de macOS s’érode sérieusement sur le marché américain depuis quelques mois.

Un phénomène dû, selon le cabinet d’analyse, à l’inflation… et aux prix en moyenne plus élevés des Mac et MacBook face aux PC animés par l’environnement logiciel de Microsoft. En tout, macOS a ainsi perdu plus de 8 points de PdM depuis la fin d’année 2023 selon les données collectées par Statista. Un chiffre qui s’inscrit néanmoins dans une baisse globale des ventes d’ordinateurs portables et fixes à l’échelle mondiale.

Aux US, macOS boit la tasse

« En cette période de forte inflation et d’augmentation des conditions de vie, les Mac et leurs systèmes d’exploitation, dont le prix est provisoirement plus élevé, sont en déclin. En outre, la flexibilité de Microsoft Windows, qui peut fonctionner avec d’autres matériels, le rend pertinent, même sur le marché actuel en pleine déliquescence », explique Edith Reads, analyste pour Stocklytics.

Dans le détail, Windows tire effectivement son épingle du jeu sur le marché américain. Fin novembre 2023, le système de Microsoft totalisait 52,94 % de parts de marché aux États-Unis, contre 59,96 % en juillet 2024. A contrario, sur la même période, macOS est passé de 31,75 % de parts de marché outre-Atlantique à « seulement » 23,33%. Soit une baisse de 8,42 points en moins d’un an, et la tendance ne serait pas en faveur d’Apple.

Il faut dire que lorsque la demande grand public se tarit, les constructeurs informatiques se tournent souvent vers le marché des entreprises pour compenser. Et sur ce terrain, les fabricants de PC sous Windows sont nettement plus avantagés de par l’écosystème ouvert qu’ils peuvent proposer à leurs clients professionnels. Dell, Lenovo et HP restent ainsi loin devant Apple sur ce terrain… dont l’offre logicielle se montre par essence plus contraignante.