Windows 11 : ces nouveaux widgets officiels vont rendre inutiles plusieurs applications tierces

Microsoft offre aux utilisateurs de Windows une nouvelle possibilité de surveiller l'utilisation de leur système grâce à de nouveaux widgets.

Windows 11

enrichit sa palette de fonctionnalités avec une multitude de nouveaux widgets. Désormais, les utilisateurs auront accès aux fonctionnalités principales du Gestionnaire des tâches directement depuis la vue des widgets, pour un accès facilité et instantané. Plusieurs mises à jour sont attendues dans le courant de l’année pour enrichir encore cette nouvelle vue Widgets.

La surveillance du système depuis les widgets

Microsoft a lancé une nouvelle version de l’application Dev Home qui est téléchargeable gratuitement sur le Windows Store. Une fois le logiciel installé, les widgets peuvent être ajoutés facilement en appuyant sur le bouton «+» dans la vue des widgets. D’ailleurs, cette dernière peut être ouverte en utilisant le raccourci Windows + W.

L’application offre une gamme d’outils de surveillance plus ou moins utiles. Les widgets peuvent montrer l’utilisation du processeur et les fréquences d’horloge, la charge et la température du processeur graphique (GPU), la quantité de mémoire utilisée et les activités du réseau via Ethernet et WLAN. Bien que toutes ces informations soient déjà disponibles dans le Gestionnaire des tâches ou dans la barre de jeux, l’ajout de ces nouveaux widgets permet une visualisation instantanée de l’utilisation du système sans avoir à ouvrir une application supplémentaire.

On pourra bientôt virer le widget d’actualités (à faits divers)

Autre bonne nouvelle, une mise à jour prévue pour plus tard dans l’année permettra aux utilisateurs de désactiver le widget d’actualités pour personnaliser davantage leur vue Widgets.

Cependant, comme le rapporte The Verge, les nouveaux widgets présentent quelques problèmes techniques. Certains utilisateurs ont signalé que les widgets se figent ou n’affichent plus correctement l’utilisation du CPU et du GPU jusqu’à ce que l’ordinateur soit redémarré. C’est certainement pour ces raisons que c’est en bêta test.

En effet, l’application est proposée en pré version. Microsoft s’engage à publier régulièrement des mises à jour pour corriger ces bugs. Vous pouvez suivre l’avancement du développement de l’application sur Github, en attendant son déploiement final.

Entre l’introduction cette nouveauté et la prise en charge récente des fichiers RAR, Microsoft est résolument en train de rendre obsolètes nombre de programmes tiers. Une approche qui pourrait bien changer la donne pour de nombreux éditeurs.

