Paint va permettre de faire bien plus que des gribouillis

Microsoft déploie actuellement une mise à jour de Paint pour les versions Insiders et Canary de Windows. L'application de modification d'images se voit ajouter la prise en charge de calques ainsi que de la transparence.

Plus besoin d’utiliser Gimp ou de passer par Canva pour modifier une image lorsqu’on fait de petits montages. Paint, sans doute l’un des plus vieux logiciels d’image (plus que Photoshop ou que Gimp), ne va plus servir qu’à dessiner avec des pinceaux et des pots de peinture. Une mise à jour, pour l’instant en phase de prévisualisation publique, devrait prochainement être déployée pour tous.

Ce que les calques vont changer à Paint

C’est le responsable produit des applications de Windows Dave Grochoki qui a annoncé dans un billet de blog l’arrivée d’une mise à jour de Paint pour ceux qui utilisent les versions Insiders et Canary de Windows. Il s’agit des versions de prévisualisation publique, que tout le monde peut tester, mais qui ne sont pas déployées sur toutes les machines sous Windows 11.

Paint ajoute donc la gestion des calques : chaque calque est un élément, comme une image, du texte ou des traits de crayon. On peut les empiler, changer leur ordre pour faire passer des éléments au premier plan ou à l’arrière-plan. Le tout est réuni dans une section qui s’affiche à droite de l’écran : c’est à partir de là qu’on peut créer, supprimer ou fusionner des calques.

Il y a quelques jours déjà, Microsoft levait le voir sur une fonctionnalité permettant d’isoler un élément en deux clics sur Paint. De quoi préparer l’arrivée de la gestion des calques. On sait d’ailleurs que Paint pourrait recevoir des fonctions d’intelligence artificielle dans une future mise à jour : cela montre que Microsoft veut refondre son logiciel iconique.

Enregistrer des PNG transparents, ce sera enfin possible

Autre changement et pas des moindres : la prise en charge de la transparence apportée par cette mise à jour. Cela comprend « la possibilité d’ouvrir et d’enregistrer des PNG transparents », précise David Grochoki. Un ajout nécessaire puisqu’il y a l’arrivée des calques. Sans la transparence autour d’un élément, impossible d’avoir plusieurs calques : celui au premier plan cacherait complètement les autres.

Mais au-delà des calques, cela va permettre de débloquer de nouveaux usages et de privilégier Paint à d’autres logiciels (notamment ceux accessibles depuis un navigateur). Ces nouveautés sont en déploiement sur les différents canaux de test de Windows. Elles arriveront plus tard pour tous les utilisateurs, sans qu’on sache quand pour le moment.