Paint va s’offrir une fonctionnalité digne des meilleurs logiciels de retouche

L'application de dessin iconique de Windows s'offre une nouvelle fonctionnalité utile et puissante vous permettant d'isoler un élément d'une image en deux clics.

Alors que Microsoft Paint devrait prochainement recevoir sa plus grosse mise à jour depuis longtemps grâce à l’IA, l’outil de dessin de Microsoft s’améliore avec une nouvelle fonctionnalité bien utile. Les utilisateurs du programme Windows Insider peuvent désormais isoler automatiquement un élément de l’image pour l’isoler du fond. Si vos smartphones arrivent à le faire en deux clics, pourquoi pas Paint ?

Comment isoler un élément de l’image avec Paint ?

Nous sommes sur Paint, la manipulation va s’avérer on ne peut plus simple. Après avoir importé ou collé une image au sein de l’application, vous n’aurez qu’à cliquer sur l’option « Retirer fond » et Paint détectera automatiquement l’élément que vous voulez isoler sans autre opération de la part de l’utilisateur. À noter qu’il vous sera aussi possible d’isoler un élément depuis une sélection et pas uniquement dans toute l’image.

Cette fonctionnalité devrait aussi débarquer dans l’application Photos de Windows 11 à l’occasion de la grande refonte des deux applications qui devrait les voir utiliser pleinement l’intelligence artificielle. Au-delà d’un simple détourage, Paint devrait aussi bientôt proposer de la création d’images via IA générative en se basant sur le moteur de Dall-E.

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité d’isolement dans Paint, vous devez être inscrit au programme Windows Insider en attendant que la mise à jour de l’application arrive dans les prochaines semaines.

