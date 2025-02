Windows 11 désormais incompatible avec les anciens processeurs Intel ? Voici pourquoi il n’y a aucune raison de s’inquiéter

La mise à jour d’un document OEM destiné à rappeler le cadre de compatibilité de Windows 11 24H2 a été mal interprétée, résultant à la folle rumeur d’un abandon, par Windows, de nombreux processeurs Intel. En réalité, il n’en est rien.

Windows 11 reste (évidemment) compatible avec les processeurs Intel de 8ème génération et au-delà // Source : Microsoft

Naviguer sur le web ou scroller à travers Google Discover ces derniers jours vous a peut-être conduit à apercevoir des articles évoquant une fin de support des processeurs Intel Core de 8ème, 9ème et 10ème générations par Windows 11.

Ce n’est évidemment pas le cas. La racine de cette rumeur vient en fait de la mauvaise interprétation d’un document récemment mis en ligne par Microsoft. On vous explique.

Pourquoi certains ont-ils cru à une fin de prise en charge des anciennes puces Intel par Windows 11 ?

Il ne vous aura pas échappé que Microsoft commercialise principalement Windows 11 à des fabricants de PC portables et fixes. Ce sont eux que l’on surnomme souvent les constructeurs OEM (Original Equipment Manufacturer). Microsoft rappelle régulièrement le cadre de compatibilité des dernières versions de Windows 11 au travers de documents voués à ces fabricants, et non au grand public.

Le 13 février dernier, la firme a ainsi procédé à l’une de ces mises à jour de routine par le biais d’un document sobrement intitulé « Processeurs Intel compatibles avec Windows 11 24H2 ». Ce dernier intègre une liste de nombreux processeurs Intel en circulation au sein des chaînes de production de PC. Certains sont très récents, d’autres moins… mais l’on remarque assez vite que les puces Intel Core de 8ème, 9ème et 10ème générations ne sont pas présentes.

C’est normal : ce document n’est pas destiné au grand public, mais aux fabricants de PC neufs, et plus personne (a priori) n’installe des puces aussi anciennes sur des machines neuves. De quoi expliquer pourquoi Microsoft n’en fait pas mention.

Dans son document, Microsoft indique par ailleurs que « les OEM peuvent utiliser les processeurs suivants pour les nouveaux appareils Windows 11 », confirmant par cette occasion la nature purement indicative de cette liste.

La rumeur d’un abandon des puces Intel Core de 8ème, 9ème et 10ème générations vient tout bêtement de là.

Ce que dit Microsoft…

Contacté par Windows Latest, Microsoft a pour sa part déclaré que la configuration minimale requise pour Windows 11 n’avait pas changé. Elle reste la même depuis 2021.

Comprenez que, pour profiter de Windows 11, par les canaux officiels et sans manipulation particulière, votre PC doit disposer d’une certification TPM 2.0. Ces dernières sont intégrées aux puces Intel depuis la 8ème génération de processeurs Core. Rien n’a changé de ce côté.

Dans le communiqué adressé à Windows Latest, la firme rappelle par ailleurs que le document pointé du doigt est bien destiné aux OEM… et pas au grand public.

« Les changements apportés aux processeurs énumérés n’indiquent pas ou n’ont pas d’impact quant au support Windows existant. (…) Ils sont destinés aux OEM afin de déterminer les processeurs qui peuvent être utilisés dans les nouveaux appareils Windows », lit-on d’ailleurs sur un autre document.

Le seul « changement » apporté à la configuration minimale requise pour Windows 11 concerne la prise en charge des fonctions d’intelligence artificielle déployées l’an dernier sur l’OS. Sans surprise, ces dernières requièrent la présence d’un NPU pour fonctionner.

Pour le reste, Windows 11 s’en tient aux mêmes pré-requis qu’à son lancement, et compte tenu des difficultés que cette configuration minimale (déjà assez restrictive) ont déjà causé à Microsoft, on voit mal la firme bouger sur ce point trois ans plus tard.