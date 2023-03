Nouveautés Netflix en mars 2023 : les films et séries à ne pas rater

Les films Spider-Man, Détective Conan, Shadow and Bone... Netflix met à jour son catalogue pour le mois de mars 2023 avec quelques classiques et beaucoup de suites de séries maison.

Netflix met à jour son catalogue pour ses abonnés pour le mois de mars 2023. Comme en février, le service de streaming en sVOD mise surtout sur ses programmes maison pour renouveler l’intérêt de ses utilisateurs, mais quelques blockbusters intègrent aussi la liste.

L’ensemble des films de la franchise Spider-Man sont désormais accessibles sur la plateforme, de même que le film d’action Fast & Furious : Hobbs & Shaw ou le film Cinquante nuances plus sombres, suite du phénomène Cinquante nuances de Grey.

En termes de séries, Netflix continue de sortir la saison 4 de son thriller You, en plus des nouvelles saisons de ses séries à succès Shadow and Bone et The Glory. Sans oublier la mise en ligne de la saison 4 de l’anime Détective Conan, toujours aussi populaire 25 ans après !

Les séries à voir absolument sur Netflix en mars 2023

Détective Conan (saison 4)

Débutée en 1997, la diffusion de l’anime Détective Conan est toujours en cours ! Mais ce ne sont pas forcément les derniers épisodes qui intéressent les spectateurs français, puisque la saison 4 de la série est assez attendue par le public, probablement par nostalgie des épisodes diffusés à la télévision au début des années 2000. On continue donc de suivre Shinichi Kudo, détective lycéen rajeuni à cause d’une drogue mystérieuse, mais qui continue de résoudre des enquêtes en tant que Conan Edogawa, un jeune écolier de 7 ans. Disponible le 1er mars.

Shadow and Bone : La Saga Grisha (saison 2)

Autre titre attendu, mais beaucoup plus récent : la saison 2 de Shadow and Bone, série fantastique adaptée des succès littéraires Grisha et Six of Crows de l’autrice Leigh Bardugo. Cette nouvelle saison continue les aventures d’Alina, jeune orpheline qui doit sauver le royaume de Ravka aux côtés de magiciens, les Grisha. Cette suite se concentra notamment sur la recherche de deux créatures mythiques pour amplifier les pouvoirs d’Alina face au général Kirigan, son ennemi principal. Sortie le 16 mars.

You (saison 4, partie 2)

On vous en parlait déjà le mois dernier : la série à succès de Netflix You est de retour depuis février. La seconde partie de la quatrième saison sort le 9 mars prochain. Pour ceux qui ne se seraient pas encore laissé tenter, You raconte toujours le quotidien d’un libraire de New York, Joe Goldberg, qui devient un tueur en série par obsession pour plusieurs femmes. Après trois saisons se passant aux États-Unis, la saison 4 se concentre sur la vie du personnage principal en Grande-Bretagne. Une série qui arrive à se réinventer à chaque saison.

Les films à voir absolument sur Netflix en mars 2023

Collection Spider-Man

C’est la plus grosse annonce du mois de mars sur Netflix : le service de sVOD rajoute une bonne partie des films de la franchise Spider-Man qui lui manquaient. Cela inclut la première trilogie (Spider-Man 1, 2 et 3), la dilogie (The Amazing Spider-Man 1 et 2) et le premier film de la seconde trilogie (Spider-Man : Homecoming). On vous conseille notamment ce dernier, très bon reboot au bon dosage entre humour et action, et qui peut se regarder sans connaître les précédents ! Disponible le 1er mars.

Murder Mystery 2

Autre production maison de Netflix : la suite de sa comédie policière Murder Mystery, sortie en 2019. On retrouve à nouveau le duo Adam Sandler et Jennifer Aniston dans le rôle de Nick et Audrey Spitz, devenus détectives privés. Ils doivent alors résoudre un enlèvement mystérieux sur une île privée. Fait notable : le film a été tourné en partie à Paris et l’actrice Mélanie Laurent y joue un petit rôle. Sortie le 31 mars.

Toutes les nouveautés Netflix en mars 2023

1er mars : Spider-Man Spider-Man 2 Spider-Man 3 The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 Spider-Man : Homecoming Détective Conan (saison 4) Entrevías (saison 2) Tricher c’est gagner Ce soir, tu dormiras avec moi Fast & Furious : Hobbs & Shaw Bis

2 mars : Coincés ! (saison 2) Masameer County (saison 2) Sex/Life (saison 2) L’affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier

3 mars : Next In Fashion (saison 2) Ce sera toi

4 mars : Les liens sacrés du divorce Cinquante nuances plus sombres

5 mars : The Sinner (saison 4)

8 mars : Loi d’ici MH370 : L’avion disparu

9 mars : You (saison 4, partie 2)

10 mars : The Glory (partie 2) Rana Naidu Outlast : Au bout de nous-mêmes Quand tout s’emballe Luther : Soleil déchu Roulez jeunesse

14 mars : Ariyoshi Assists

15 mars : La loi de la jungle Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe

16 mars : Shadow and Bone : La saga Grisha (saison 2) Pas trop tôt

17 mars : Le blues du maestro Hasta el cielo : la série Battle massive Le roi des ombres Noise L’éléphante du magicien

18 mars : Ad astra

22 mars : La cité invisible (saison 2) Son royaume (saison 2) Apocalypse à Waco : Une secte assiégée

23 mars : The Night Agent Johnny Bad boys for life

24 mars : Love is blind (saison 4) De haut vol

29 mars : Wellmania Furtive New York : Au cœur de l’urgence

30 mars : Unstable Riverdale (saison 7) Sawako : Kimi ni Todoke Big Mäck : Braquages et micmac

31 mars : Copycat Killer Kill Bok-soon Murder mystery 2



