Netatmo s’attaque enfin au froid en connectant votre climatiseur

Avec sa Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo, le Français fait sa première incursion sur le marché du « frais » à la maison et ambitionne d’apporter connectivité et surtout intelligence à votre climatiseur ou pompe à chaleur air-air.

Avec ses thermostats et têtes thermostatiques connectées, Netatmo est l’un des leaders de la gestion intelligente du chauffage. Mais celle de la fraîcheur était absente de son catalogue, un manque maintenant corrigé avec l’arrivée de la Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo. Un petit objet qui va prendre le contrôle d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur air-air, et leur apporter une dose d’intelligence.

Un galet maître de l’infrarouge

La Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo prend la forme d’un élégant galet en noir et blanc. Elle se révèle assez discrète avec des dimensions de 125 x 65 x 20 mm pour 79 g. Elle est pensée pour être simplement posée à plat ou accrochée à un mur. Il faudra toutefois penser à la source d’alimentation en ayant une prise à proximité.

Son rôle est donc de prendre le contrôle de votre climatiseur ou de votre pompe à chaleur air-air en simulant leur télécommande. Mais alors que la concurrence se limite souvent à une seule LED pour une émission unidirectionnelle. La Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo en embarque six, pour une émission multidirectionnelle à 360 °.

Un peu d’intelligence pour votre climatiseur ?

Sur le papier, cela permet de placer sa Commande Intelligente de Climatiseur à n’importe quel endroit de la pièce cible et de contrôler le climatiseur, tant qu’il reste dans sa portée de 10 mètres. Le constructeur promet une base de données de climatiseur et pompe à chaleur air-air très complète, ainsi qu’un appairage d’une rare simplicité. Si vous utilisez un produit non référencé par le constructeur, vous devrez juste passer par un mode apprentissage.

La Commande Intelligente Netatmo devrait donc nous donner un contrôle plus fin de son climatiseur via un smartphone avec l’application Home + Control.

Cela comprend toutes les commandes proposées par la télécommande du climatiseur. Ce qui inclut en général la mise en marche, l’arrêt, ainsi que la gestion de la puissance de ventilation ou de la température recherchée. Le constructeur français propose en plus de définir un planning de refroidissement ou de chauffe (pour les pompes à chaleur air-air). À cela s’ajoute la géolocalisation pour couper automatiquement la climatisation quand vous sortez de chez vous et la rallume un peu avant votre retour.

La Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo est disponible à partir de ce jour au prix de 119,99 euros l’unité ou 199,99 euros le pack de deux.

