Switch OLED, Google Pixel 7… AliExpress frappe fort pour le Black Friday

Des codes promo qui font baisser le prix de tous les produits : le fonctionnement du Black Friday AliExpress est on ne peut plus simple. De quoi profiter, entre autres, de la Switch OLED ou du Google Pixel 7 à très bon prix.

Le Black Friday est la période parfaite pour profiter des meilleures affaires. Il arrive cependant qu’un produit sur lequel vous aviez des vues depuis longtemps ne profite pas de ces grosses réductions. Qu’à cela ne tienne, AliExpress ne fait pas de sélection et vous propose tout son site à prix réduit du 23 au 30 novembre. Voici un échantillon de ces bonnes affaires :

Le Google Pixel 7 passe à 370 euros pour le Black Friday

Sorti en 2022, le Google Pixel 7 était (et reste) l’un des meilleurs smartphones Android du marché. Avec un prix de lancement de 649 euros, il passe à 370 euros (code FR80) pendant le Black Friday. Une offre à ne pas manquer, d’autant que la rédaction lui a attribué un excellent 9/10 dans son test. Il faut dire que ce smartphone est encore aujourd’hui un excellent rapport qualité/prix, y compris sans les promotions.

Il propose en effet un très bel écran OLED de 6,3 pouces, soigneusement calibré et très agréable à utiliser lors de la navigation. Une dalle d’excellente qualité qui vient servir une interface Android 13 épurée et élégante (la fameuse Pixel Experience), équipée des dernières innovations de la firme de Mountain View. Parmi elles, on retrouve plusieurs ajouts utiles comme le multitâche qui permet de sélectionner tout le texte affiché sur une application.

Côté photo, la gomme magique permet d’effacer les éléments indésirables d’une image et la fonction Unblur vient ajouter de la netteté aux images prises un peu trop vite. Deux outils au service d’un double module 50+12 mégapixels dont la qualité d’image n’est plus à démontrer.

Pour couronner le tout, le Google Pixel 7 profite d’une très bonne autonomie et peut tenir plus d’une journée en utilisation normale et jusqu’à 72 heures avec l’ultra économiseur de batterie.

Découvrez le Google Pixel 7 à 370 euros chez AliExpress FR80

Galaxy Z Flip 5 : le dernier pliant de Samsung perd 80 euros

Ce que l’on remarque en premier sur le Galaxy Z Flip 5, c’est son design. Le smartphone pliant de Samsung profite d’un design (presque) unique, puisqu’il tient au creux de la main lorsqu’il est plié. Sur cette nouvelle mouture, le constructeur a d’ailleurs agrandi l’écran externe et l’a fait passer de 1,9 à 3,4 pouces. Une avancée significative qui permet à l’utilisateur d’afficher en grand les notifications de tous types et de prévisualiser les photos prises avec la double caméra arrière de 12+12 mégapixels.

Lorsqu’il est déplié, le Samsung Galaxy Z Flip 5 offre une très belle dalle OLED de 6,7 pouces, lumineuse et bien calibrée. Pour l’interface, comptez sur One UI 5.1.1 fondé sur Android 13 qui offre une excellente fluidité de navigation et une expérience utilisateur parmi les meilleures du marché.

En somme, ce smartphone pliant est un produit extrêmement abouti (noté 8/10 dans nos colonnes) qui profite d’un look qu’apprécieront ceux qui ont la nostalgie des téléphones pliants. S’il était assez inaccessible à sa sortie avec un prix de lancement de 1199 euros, le Galaxy Z Flip 5 a vu son prix baisser. Pendant le Black Friday, il atteint les 579 euros grâce au code FR80.

Découvrez le Samsung Galaxy Z Flip 5 à 579 euros chez AliExpress FR80

La Switch OLED voit son prix chuter à 259 euros

Qui dit longues soirées d’hiver dit forcément soirées jeux vidéo. Si vous n’avez pas encore investi dans la console hybride de Nintendo, c’est peut-être le bon moment pour le faire. Le constructeur japonais est en effet revenu en 2021 avec une nouvelle mouture OLED de sa Switch et pendant le Black Friday, elle est au même prix que le modèle précédent. Et pour un tarif contenu, elle propose quelques belles améliorations :

un écran OLED qui fait vraiment la différence ;

un port Ethernet sur le dock qui n’était pas sur la Switch précédente ;

un design retravaillé et des bords d’écran affinés pour une expérience portable encore plus agréable.

Pour le reste, on compte toujours sur ce qui a fait le succès de la Switch : un format hybride confortable et peu encombrant en itinérance, une belle qualité d’image, et surtout un catalogue de jeux complet. Que vous soyez plutôt jeux indés ou grosses franchises made in Nintendo, il y a forcément un jeu fait pour vous sur le Nintendo Store.

AliExpress affiche la Nintendo Swtich OLED à 259 euros chez AliExpress avec le code FR50.

Découvrez la Nintendo Switch OLED à 259 euros chez AliExpress FR50

Le Tineco One Floor S5 Combo voit son prix chuter à 227 euros

Tineco est connu pour ses aspirateurs laveurs d’une excellente qualité comme le One Floor S5 Combo. Habituellement affiché au-dessus des 450 euros, il passe à seulement 227 euros (code FR20) chez AliExpress pendant le Black Friday. Pour ce prix, vous avez un aspirateur laveur balai très performant capable d’aspirer la saleté sèche comme humide, mais également une ribambelle de brosses pour transformer votre produit en aspirateur à main. L’avantage : grâce à cette palette d’accessoires, vous pouvez déloger la saleté littéralement où qu’elle se cache dans votre maison.

Pour assurer par ailleurs un sol impeccable, les aspirateurs Tineco sont équipés d’un capteur iLoop qui détecte le niveau de saletés présent au sol et ajuste la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction.

Côté autonomie, le Tineco One Floor S5 Combo peut tenir jusqu’à 22 minutes, soit le temps estimé pour nettoyer une superficie de 130 m².

Découvrez le Tineco One Floor S5 Combo à 227 euros chez AliExpress FR20

La Mi Smart Air Fryer passe sous les 55 euros

Les friteuses à air gagnent du terrain dans nos cuisines. Et pour cause, les modèles comme l’Air Fryer 3,5 L de Xiaomi promettent des frites croustillantes et légères, qui ne baignent pas dans l’huile. Exit la culpabilité au moment de les déguster et surtout les mauvaises odeurs de friture qui embaument la pièce.

Bien plus qu’une simple friteuse, l’Air Fryer 3,5 L vous permet de faire cuire de nombreux plats jusqu’à 200 °C, comme des rôtis de viande, des filets de poisson, des légumes, ou encore des gâteaux. Les adeptes du « fait maison » peuvent même concocter leurs propres yaourts avec la fonction basse température.

Pour le Black Friday, la Xiaomi Air Fryer 3,5 L profite d’une belle remise sur AliExpress et passe d’un prix de base de 129 à 53 euros.

Découvrez la Mi Smart Air Fryer à 53 euros chez AliExpress FR06

Des promotions sur tout le site d’AliExpress

Pour le reste des produits disponibles sur le site, vous pourrez profiter des mêmes promotions en appliquant les codes suivants :

FR06 : -6 € de remise dès 45 € d’achat ;

: -6 € de remise dès 45 € d’achat ; FR10 : -10 € de remise dès 80 € d’achat ;

: -10 € de remise dès 80 € d’achat ; FR20 : -20 € de remise dès 150 € d’achat ;

: -20 € de remise dès 150 € d’achat ; FR50 : -50 € de remise dès 300 € d’achat ;

: -50 € de remise dès 300 € d’achat ; FR80 : -80 € de remise dès 450 € d’achat ;

Les codes ne sont pas cumulables entre eux. Les promotions se terminent par ailleurs le 30 novembre à 8h59 ou jusqu’à épuisement des stocks. Ne trainez pas, donc.