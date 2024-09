Pourquoi Microsoft fait marche arrière sur Edge et abandonne sa mise à jour

Après avoir dévoilé une nouvelle interface pour Edge, son navigateur web, Microsoft fait marche arrière pour rester sur une interface proche de Google Chrome.

Edge // Source : Microsoft

Microsoft Edge n’aura finalement pas une identité distincte. Après avoir dévoilé une interface radicalement nouvelle de son navigateur, l’entreprise semble faire marche arrière pour se contenter d’une interface connue proche du navigateur majoritaire : Google Chrome.

Une annonce alléchante

Cela fait plus d’un an que Microsoft a annoncé une nouvelle interface pour son navigateur Microsoft Edge. Windows Central, rapporte que lors d’un événement de présentation, Yusef Mehdi, directeur général de Microsoft a déclaré à son sujet : « Nous venons de mettre à jour Edge avec un nouveau look et une nouvelle sensation… il est plus élégant, il est plus léger ».

Des améliorations que l’on a pu voir du côté technique au fil des mises à jour qui ont permis au navigateur de gagner jusqu’à 76 % de performance supplémentaire.

Cependant, d’un point de vue esthétique, ça n’est pas la même affaire. L’interface continuant d’être une quasi-copie conforme de Google Chrome.

Pour finalement rester sur des acquis

Contactés par Windows Central, un porte-parole de Microsoft a confirmé que l’entreprise s’éloignait du design aux onglets arrondis dévoilé l’année dernière. Les modules permettant d’accéder à cette interface allant être retiré au fur et à mesure. Si Windows ne confie pas les raisons de cet abandon, une réponse se cache peut-être du côté de son apparence actuelle avec Google Chrome.

Le nouveau navigateur de Microsoft, se base sur Chromium, un navigateur web libre créé par Google. D’après Clubic, la part de marché de Edge est passée de 0,02 % à 13,78 % au fil de ses quatre années d’existence. Un marché dominé par Google Chrome et ses 65 % de parts de marché sur ordinateur.

En adoptant un design similaire, pleinement assumé par l’entreprise, Microsoft Edge pourrait attirer certains utilisateurs habitués à Chrome, mais intrigués par l’intégration de Copilot, l’IA de Microsoft.

