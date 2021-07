Windows 11 : Microsoft Edge vous propose un avant-goût de son nouveau design

Microsoft Edge se prépare doucement à changer de design pour s'aligner sur celui de Windows 11. Dans la version Canary du navigateur, une fonctionnalité en test permet d'avoir un premier aperçu des transformations.

Microsoft a présenté officiellement Windows 11. Toutefois, la firme continue de peaufiner cette nouvelle mouture dont la version stable sera lancée en fin d’année. Ainsi, pour le moment, il faut installer la beta Insider pour profiter de Windows 11. Toutefois, quelques changements sur Edge méritent le coup d’œil et vous n’avez pas besoin de faire grand-chose pour en profiter.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

En effet, le navigateur Microsoft Edge propose de découvrir son nouveau design pensé pour Windows 11. Plus précisément, c’est Edge Canary, la version expérimentale du service, qui permet de découvrir la petite refonte esthétique ; et ce, même si vous êtes sur Windows 10.

En effet, comme l’a repéré un internaute réputé sur Reddit, Leopeva64-2, un flag appelé « Enable Windows 11 Visual Updates » existe sur Microsoft Edge Canary. Une fois activée, cette fonctionnalité en phase de test permet d’avoir un petit avant-goût du nouveau design qui se prépare sur le navigateur de la firme de Redmond.

Attention, à l’heure actuelle, les changements restent très minimes. Il n’y a pas par exemple pas le look translucide que l’on peut apercevoir ici et là sur des images officielles de Microsoft. Pour le moment, il faudra se contenter de beaucoup moins, même si l’entreprise elle-même invite les utilisateurs à découvrir les nouveautés.

Heads up #WindowsInsiders, those of you running Microsoft Edge Canary can preview Edge's new visual design on Windows 11 by enabling the "Enable Windows 11 Visual Updates" flag under edge://flags! Give feedback! pic.twitter.com/hFjKXvvSmv

— Windows Insider (@windowsinsider) July 9, 2021