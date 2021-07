Windows 11 beta : une première mise à jour avec quelques nouveautés

Microsoft a publié la mise à jour 22000.65 pour Windows 11 dans le programme Insider avec quelques corrections de bugs et des nouveautés.

Microsoft a publié une première mise à jour pour la beta de Windows 11. Surprise, il ne s’agit pas d’une nouvelle build, mais d’une simple cumulative update. On reste donc sur la build 22000, mais dans sa révision 65.

Pourquoi les Insiders reçoivent des cumulative update

À travers le développement de Windows Sun Valley, la création de Windows 11 a déjà pu beaucoup progresser. Aujourd’hui, la build 22000 proposée aux membres du programme Insider pour tester Windows 11 est en réalité basée sur une « RTM », c’est-à-dire une version quasi définitive, de cette première version du nouveau Windows dans la branche « co_release ». D’ici à la sortie grand public, le développement de Windows 11 va continuer de progresser de sorte que la première mise à jour majeure du système dans la branche « co_refresh » soit intégrée d’emblée.

Autrement dit, le grand public ne devrait jamais avoir l’occasion de tester cette version « 1.0 » de Windows 11, qui sera réservé aux membres du programme Insider. Cette situation explique pourquoi la première mise à jour proposée depuis hier est une simple cumulative update, poussant le numéro de build à 22000.65. Les membres du programme Insider sont toujours sur la branche « co_release » de la version 1.0 et reçoivent des correctifs en attendant une sortie commerciale qui n’arrivera pas. Dans quelques semaines, ils devraient être basculés vers « co_refresh ».

Une mise à jour avec quelques nouveautés

Ça n’empêche pas Microsoft de proposer tout de même quelques nouveautés avec cette version 22000.65.

La plus importante nouveauté est l’ajout d’une barre de recherche au menu Démarrer de Windows 11. On sent qu’il s’agit d’un premier jet, car un simple clic sur le champ de recherche fait disparaitre le menu Démarrer pour faire apparaitre la recherche Windows. L’animation n’est vraiment pas réussie. Cette nouvelle option devrait permettre à plus de monde de trouver des applications installées.

Parmi les autres nouveautés, on peut mentionner l’arrivée de la barre des tâches sur les autres moniteurs, elle avait disparu dans la première build Insider et la refonte de beaucoup de messages d’avertissement ou d’alerte pour qu’ils soient aux couleurs de Windows 11.

Cette mise à jour contient également le correctif pour la faille critique PrintNightmare. Elle contient aussi beaucoup de corrections de bugs concernant le nouvel explorateur de fichier, les paramètres, les widgets ou encore la barre des tâches.

Ça reste une beta

Bien qu’elle soit basée sur une version considérée comme quasi définitive en interne sur le branche co_release, Windows 11 reste toujours une beta pour le moment. Nous déconseillons toujours l’installation sur une machine principale. Microsoft liste sur ce point un certain nombre de bugs connus dans l’article d’annonce de cette mise à jour.

Si vous souhaitez télécharger et installer Windows 11 sur une autre machine, ou sur une machine virtuelle, voici la marche à suivre.